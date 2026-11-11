La polémica por la denominada carpa VIP durante la misa del Papa León XIV en Palermo sigue sumando repercusiones. En medio de los cuestionamientos por los privilegios que habrían recibido algunos famosos y dirigentes políticos, Flor de la V decidió contar su versión de los hechos y aclarar cuál fue su verdadera participación en el evento religioso.

A través de una columna publicada en Página/12, la conductora explicó que la invitación llegó desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, desde el primer momento, su intención fue compartir aquella experiencia con su familia. “La semana pasada recibí un mensaje del Gobierno de la Ciudad para preguntarme si deseaba asistir a la misa del Monumento a los Españoles. Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo”, relató. Su única consulta fue si podía concurrir acompañada por sus seres queridos.

Sin embargo, la figura televisiva hizo una aclaración fundamental sobre las versiones que circularon después de la ceremonia: “Fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP, ni compartimos el sector donde se encontraban los dirigentes políticos”. De esta manera, buscó diferenciar su experiencia de la de otras personalidades que sí habrían disfrutado de las comodidades del espacio exclusivo.

Flor de la V habló de la carpa VIP

En su relato, Florencia de la V también describió lo que observó mientras caminaba hacia el lugar que le habían asignado. Según contó, había una enorme estructura con aberturas por las que alcanzó a distinguir a hombres vestidos de traje oscuro. No obstante, aseguró que en ese momento no le prestó demasiada atención y continuó su recorrido junto a su familia.

La conductora reconoció que recién durante la noche tomó conocimiento de los detalles que rodeaban aquella instalación, entre ellos el catering, el aire acondicionado y los baños especiales. Sobre ese espacio, fue contundente: “¿Es obsceno? Sí. ¿Innecesario? También. Y, sobre todo, profundamente desconectado de todo”. Además, consideró que quienes organizaron ese sector deberán brindar las explicaciones correspondientes.

Pero el descargo no se limitó a defenderse de las críticas. Flor de la V puso el foco en el significado que tuvo para ella y su familia participar de una celebración de la Iglesia católica. La artista destacó que la presencia de una familia diversa en un acontecimiento de semejante magnitud representa un gesto simbólico importante, especialmente por la historia de exclusión que atravesó el colectivo LGBT+.

Flor de la V habló de la carpa VIP

En ese sentido, recordó las contradicciones que mantiene con determinadas posturas de la institución religiosa, aunque dejó en claro que conserva su fe. También reivindicó el legado del papa Francisco, a quien reconoció por haber impulsado una Iglesia más abierta a las diversidades. “Se nos hizo creer que nuestra existencia era incompatible con la fe, como si Dios fuera patrimonio exclusivo de algunxs y el amor tuviera que pedir permiso para ser reconocido”, expresó.

Finalmente, la conductora resumió qué significó aquella jornada para ella, más allá de las discusiones por los lugares asignados y los privilegios que quedaron bajo la lupa. “El verdadero privilegio no fue estar cerca del papa. Fue sentir que finalmente podíamos estar allí siendo quienes somos”, concluyó. Así, Flor de la V dejó en claro que su participación estuvo atravesada por una cuestión familiar, espiritual y también política.