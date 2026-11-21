Un anuncio inesperado cambió por completo el clima de Los Profesionales con Flor. Durante la emisión del viernes 20 de noviembre, Flor de la V comunicó que el ciclo de espectáculos de El Nueve tiene fecha de finalización y sorprendió a los integrantes de su panel, que desconocían por completo la decisión. La situación quedó expuesta en vivo y generó una escena de desconcierto que rápidamente trascendió la pantalla.

La conductora aprovechó los últimos minutos del programa para compartir la información que había recibido durante una reunión con las autoridades del canal. "Hoy cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero terminan Los Profesionales", contó frente a sus compañeros. Además, reconoció que se trataba de una noticia triste para todo el equipo y confirmó que continuarán trabajando hasta esa fecha.

Sin embargo, la reacción de los panelistas dejó en evidencia que no todos estaban al tanto de lo que sucedería. Damián Rojo fue quien tomó la palabra y expresó la sorpresa generalizada: "Nos estamos enterando ahora". La respuesta provocó un momento de incomodidad en el estudio, ya que Flor de la V aparentemente creía que la información había sido comunicada previamente a los trabajadores del programa.

La conductora no ocultó su desconcierto y rápidamente intentó explicar lo sucedido. "Ah, yo pensé que habían hablado. Yo pensé que te habían dicho. Ay, perdón", respondió. También reconoció que había considerado conversar con sus compañeros antes de realizar el anuncio, aunque no encontraba el momento adecuado para hacerlo. La escena sorprendió especialmente porque varios integrantes del panel se enteraron de su futuro laboral frente a las cámaras.

El equipo que recibió la noticia está integrado por Andrea Taboada, Naiara Vecchio, Fernando Cerolini, Fabián Medina Flores, Damián Rojo y Ana Laura Román. Para ellos, el final del ciclo representa un nuevo escenario de incertidumbre, ya que todavía no se conocieron detalles sobre sus próximos pasos profesionales. La decisión se enmarca en los movimientos que atraviesa la emisora y la incorporación de nuevos proyectos a su programación.

En ese sentido, Flor de la V explicó que Mandarina, la productora vinculada a los cambios de programación de El Nueve, prepara nuevas propuestas para la pantalla. "Mandarina viene acá con un montón de proyectos y de productos nuevos", señaló. La conductora también dejó en claro que todavía no sabe qué contenido ocupará el espacio que actualmente tiene su programa a partir de febrero de 2027.

El ¿error? de Flor de la V

Por otra parte, la presentadora aclaró que el final de Los Profesionales con Flor no significa necesariamente su salida del canal. Según explicó, tiene contrato vigente con El Nueve hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que deberá mantener nuevas conversaciones con las autoridades para definir su continuidad. "Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal, qué vamos a hacer", manifestó, sin adelantar posibles proyectos.

Finalmente, Flor de la V aseguró que seguirá adelante con el mismo compromiso hasta la última emisión, prevista para el 31 de enero de 2027. "Soy consciente de que hasta el 31 de enero lo vamos a dar absolutamente todo, como debe ser", expresó. El ciclo, que debutó el 24 de marzo de 2025, se despedirá después de casi dos años en pantalla, mientras permanece abierta la incógnita sobre el futuro de sus integrantes.