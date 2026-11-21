La nueva miniserie Gordon, que llegó a Netflix con siete episodios, despertó interés por la historia detrás de uno de los personajes más oscuros de la Argentina. Protagonizada por Rodrigo de la Serna, la ficción reconstruye el recorrido de un delincuente que terminó vinculado con las estructuras de violencia paraestatal durante la década de 1970.

El personaje central está basado en Aníbal Gordon, quien existió en la vida real y tuvo un recorrido criminal que comenzó mucho antes de su participación en los aparatos represivos. Especializado en robos y asaltos, logró acercarse a sectores del poder y fue reclutado por la SIDE. También integró la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y estuvo vinculado con el funcionamiento del centro clandestino de detención Automotores Orletti, durante la última dictadura militar.

Otra figura histórica que aparece en la producción es Alejandro Giovenco, interpretado por Matías Mayer. Se trató de un dirigente estudiantil relacionado con la derecha peronista y con la Concentración Nacional Universitaria (CNU). Su muerte ocurrió en 1974, cuando explotó una bomba que llevaba consigo en el centro porteño. Su participación permite reconstruir las conexiones entre agrupaciones políticas y organizaciones violentas de aquellos años.

El tremendo elenco y a quién representan

Sin embargo, no todos los integrantes de la historia tienen un equivalente directo en los registros históricos. Uno de los casos es Acosta, interpretado por Matías Recalt. El personaje fue creado para la ficción y funciona como mano derecha de Gordon. A través de su vínculo con el protagonista, la trama muestra las relaciones de confianza, las disputas internas y las contradicciones de quienes formaban parte de ese universo criminal.

Algo similar sucede con Julieta Melo, interpretada por Camila Peralta. La mujer no corresponde a una figura histórica identificable con ese nombre, sino que fue construida para representar la participación femenina en las estructuras de inteligencia. Su relación operativa con Gordon permite incorporar otra perspectiva sobre las maniobras clandestinas, los acuerdos y las traiciones que atraviesan la historia.

También pertenece al terreno de la ficción Graciela Mancini, a quien interpreta Fiorella Bottaioli. Su presencia permite desarrollar el costado más personal de los acontecimientos y mostrar cómo la violencia política repercutía en los vínculos y en la vida cotidiana. Por su parte, El Polaco, encarnado por Agustín Pardella, representa a los integrantes del hampa que terminaron involucrados en las organizaciones parapoliciales.

El tremendo elenco y a quién representan

La producción también cuenta con las actuaciones de Fernando Contigiani García, Agustina Muñoz y Toto Rovito, que completan el universo de personajes. Detrás del proyecto están los directores Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con un guion de Marcos Osorio Vidal y Trapero, basado en las investigaciones y los libros del periodista Marcelo Larraquy.

La decisión de combinar protagonistas históricos con figuras inventadas permite que Gordon reconstruya una época sin convertir cada episodio en una reproducción documental. Como explicó Trapero sobre el proyecto: “La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina”. Así, Netflix presenta un relato que cruza hechos reales, investigación periodística y recursos dramáticos para acercarse a un capítulo oscuro de la historia argentina.