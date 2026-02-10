En pleno sacudón mediático por la ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro, tras la filtración de comprometedores audios del actor con otra mujer, Flor Vigna reapareció con munición pesada. La cantante aprovechó la exposición pública para volver a disparar contra su ex, de quien se separó en febrero de 2024, y esta vez fue directamente al hueso.

El escenario elegido no fue menor: durante su show del lunes por la noche en los Premios Estrella de Mar de Mar del Plata, Flor Vigna lanzó una acusación que sorprendió a todos. En medio de un ida y vuelta con el locutor, quien le recordó el viral “guapa sí, tarada no”, frase ligada a Luciano Castro, la artista no esquivó el tema.

Con una sonrisa pícara, Flor Vigna sumó una bomba inesperada: “Y bueno sí, viste, me boludearon mucho. Le presté plata, todo al pibe. Me tiene que devolver todavía. Devolveme la plata”. Y fue más allá al remarcar que esa situación la afectó laboralmente: “Autogestión, necesito invertir en bailarines, no pude ni traer los bailarines”.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y el tema fue analizado en Puro Show (El Trece), donde debatieron los constantes embates de Flor Vigna contra Luciano Castro. Fernanda Iglesias fue contundente: “Es divina y todos la queremos. Ya entendimos lo que te pasó con Luciano Castro, fijate de meter algún otro quilombo”.

En la misma línea, Pampito cuestionó la reiteración del recurso: “El recurso de hablarle a un ex ya lo usó mucho me parece”. Incluso recordó que antes ocurrió algo similar con Nico Occhiato. Angie Balbiani, por su parte, sumó una mirada crítica sobre la estrategia discursiva: “Esta utilización del feminismo ya la hizo Jimena Barón, Shakira, entremos en una nueva era”.

Lejos de bajar el perfil, Flor Vigna decidió enfrentar las críticas tras el lanzamiento de su canción La vara está baja, tema que muchos vincularon directamente con su historia con Luciano Castro. Ante el revuelo, salió a aclarar su postura sin filtros.

“Bueno, no le está yendo bien al tema, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Perdón por la exaltación, ¿soy intensa? Sí, soy re intensa”, expresó Flor Vigna, defendiendo su presente artístico y agradeciendo el apoyo de su público.

Finalmente, explicó el concepto detrás del videoclip y su estrategia: “Vivimos en una sociedad hiperestimulada y hay muchos estudios de consumo digital que declaran que al público, incluyéndome, si no le das dopamina inmediata, se van a la miércoles”. Así, la cantante volvió a quedar en el centro de la escena, mezclando arte, polémica y una acusación que promete nuevos capítulos.