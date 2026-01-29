Desde que estalló el escándalo que involucra a Luciano Castro por su infidelidad y la filtración de comprometedores audios, el actor quedó en el centro de la polémica mediática y las redes sociales no le dieron tregua. El famoso “hola guapa” se convirtió en meme, burla y símbolo de una historia que sigue sumando capítulos inesperados.

En ese contexto, una de las que no dejó pasar la oportunidad fue Flor Vigna, quien supo mantener una relación sentimental con el actor y ahora decidió canalizar su experiencia personal a través de la música. A solo un día de que los audios salieran a la luz, la artista lanzó “La vara baja”, una canción que habla sin filtros sobre vínculos rotos, desilusiones y la dificultad de construir relaciones sanas.

Durante la promoción del tema, Flor Vigna no esquivó la polémica y hasta se permitió ironizar sobre el ya célebre “hola guapa”, generando una fuerte repercusión entre sus seguidores. Muchos interpretaron el lanzamiento como un claro pase de factura hacia Luciano Castro, algo que fue celebrado por gran parte del público.

Ahora, la cantante redobló la apuesta al presentar el videoclip oficial del tema y volver a apuntar, de manera indirecta pero contundente, contra su ex. En su cuenta de Instagram, Flor Vigna compartió una imagen luciendo una remera con una frase tan simple como demoledora: “Guapa sí, tarada no”.

La publicación no se quedó solo en lo visual. En el epígrafe, la artista sumó una reflexión cargada de dolor y aprendizaje que muchos interpretaron como un descargo personal. Allí habló de mentiras, manipulación y de cómo ciertas experiencias dejan una marca imborrable en la confianza.

Además, profundizó sobre el miedo a volver a amar y a sufrir una traición, sentimientos que, según expresó, quedan impregnados en el corazón. Sin nombrar directamente a Luciano Castro, el mensaje pareció apuntar claramente a lo vivido durante esa relación.

En el cierre, Flor Vigna explicó que su canción representa la necesidad de levantar la vara, valorarse y transformar el dolor en aprendizaje. Sin embargo, en los comentarios, muchos usuarios dijeron lo que ella eligió no verbalizar: que la herida fue profunda y que el actor realmente la lastimó.