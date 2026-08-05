Con apenas unos días dentro de La Casa de los Famosos México, Flor Vigna ya comenzó a cumplir con la promesa de mostrarse sin filtros. La cantante y bailarina protagonizó uno de los momentos más comentados del programa al compartir una experiencia íntima que dejó entre risas y sorpresa a sus compañeros. Su relato rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores del ciclo.

Durante una charla distendida, la ex pareja de Luciano Castro recordó un episodio que vivió con un hombre al que estaba conociendo. Sin demasiados rodeos, lanzó: “Hace poquito estuve saliendo con un chico que es muy bueno. Pero se me quedó el condón adentro”, una frase que provocó carcajadas y reacciones inmediatas entre quienes la escuchaban.

Lejos de quedarse solo con esa revelación, Flor Vigna explicó cómo se desarrolló aquella primera cita. “Fue muy gracioso porque no sabíamos si íbamos a funcionar. Fue la primera vez. Cuando estudiamos fue re lindo todo, yo estaba re feliz de que había podido acabar. Lo sentí como un logro de soltera”, expresó, describiendo el contexto con total naturalidad.

El momento de preocupación llegó segundos después. Según contó, al terminar el encuentro comenzó a buscar el preservativo y notó que había desaparecido. “Cuando salgo le digo: ‘¿Dónde está el preservativo?’”. A partir de ahí, ambos comenzaron a revisar la habitación y el baño, aunque sin éxito.

La situación se volvió todavía más insólita cuando el hombre intentó ayudarla. “Él me dijo: ‘Yo lo busco en la cama y vos buscarlo en el baño’. Después me metió la mano, empezó a buscar y no lo encontraba. Y me dijo: ‘Pará, acá lo encontré… Ah, no, es el bebé que está pateando’”, recordó entre risas, generando una explosión de comentarios dentro del reality.

Finalmente, la artista explicó cómo terminó el episodio y reconoció que todo tuvo un desenlace positivo. “Se me había metido muy en el fondo. Cuando lo saca dijimos: ‘Tenemos que ir a comprar la pastilla del día después’. Él fue súper atento y todo, pero es como que me re enloquecí”, relató sobre aquella inesperada experiencia.

Pero esa no fue la única confesión que hizo durante su paso por el programa. Flor Vigna también recordó el doloroso momento en el que descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani. Según explicó, todo comenzó cuando apareció un mensaje en el celular del actor mientras ambos viajaban juntos. “A mí me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina. Estábamos en la camioneta y llegó un mensaje de la otra chica”, recordó.

La cantante contó que, impulsada por la intuición, revisó el teléfono por primera vez y encontró conversaciones eliminadas. “Vi muchos mensajes borrados y la exponía a ella. Él me dijo que era una compañera y que no pasaba nada, pero una tiene un olfato, una intuición”, aseguró. Para cerrar, dejó abierta la posibilidad de que aquella no haya sido la única deslealtad: “Esa es la que me enteré, después no sé. Todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida… esos son los peores”.