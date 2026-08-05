Tuli Acosta decidió romper el silencio después de quedar envuelta en la polémica que surgió tras la confirmación de la separación entre Luck Ra y La Joaqui. En los últimos días, distintos rumores comenzaron a señalarla como una supuesta tercera en discordia, lo que provocó un fuerte revuelo en las redes sociales. Frente a esa situación, la streamer eligió expresarse públicamente para desmentir las versiones.

La artista explicó que, en un primer momento, prefirió mantenerse al margen porque entendía que las declaraciones de La Joaqui y Luck Ra eran suficientes para aclarar el panorama. Sin embargo, al ver que las especulaciones continuaban creciendo, sintió la necesidad de contar su versión para evitar que siguieran circulando historias falsas sobre su vida personal.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Tuli Acosta explicó por qué había permanecido en silencio. “No aclaré nada antes porque no lo creía necesario. Confiaba en que la palabra de Joaqui y de Facu era más que suficiente”, escribió al comenzar su mensaje, dejando en claro que nunca tuvo intención de alimentar la polémica.

Tuli Acosta se cansó de las críticas

Más adelante, la influencer fue todavía más contundente al referirse al vínculo que mantiene con Luck Ra, cuyo nombre real es Facundo. “Facu es uno de mis mejores amigos hace muchos años. Entre nosotros nunca pasó absolutamente nada ni nunca va a pasar. Es una relación de amistad y siempre fue así”, expresó, descartando cualquier posibilidad de un romance entre ambos.

Además de negar las versiones sentimentales, Tuli Acosta manifestó su molestia por haber quedado involucrada en una historia que, según sostuvo, nunca existió. La streamer aseguró que su nombre fue utilizado para construir rumores sin fundamento y remarcó que esa fue la principal razón por la que finalmente decidió hacer el descargo.

En su publicación también hubo un mensaje dedicado a La Joaqui, con quien mantiene una buena relación. Lejos de generar un nuevo conflicto, expresó su apoyo a la cantante en este delicado momento y pidió que cesen las versiones que puedan perjudicarla aún más tras la ruptura con Luck Ra.

Tuli Acosta se cansó de las críticas

“Es un momento muy difícil para ella y no quiero que se la siga lastimando con versiones falsas”, escribió Tuli Acosta, dejando en evidencia que su intención fue proteger a la artista y aportar claridad en medio de una situación que tomó gran repercusión en las redes sociales.

Con este comunicado, Tuli Acosta buscó cerrar definitivamente la polémica que la vinculó con Luck Ra. Además, insistió en que tanto ella como La Joaqui conocen la verdad de lo ocurrido y que detrás de la separación no existe ninguna historia oculta, reforzando así el pedido de respeto y privacidad que los protagonistas realizaron desde el comienzo.