La pérdida de una mascota puede golpear fuerte, y eso es lo que atraviesan Paula Chaves y Pedro Alfonso, quienes despidieron a su perro Moro, un integrante clave en su historia familiar. El bulldog francés no solo fue su primera mascota, sino también testigo de cada etapa importante que vivieron juntos.

El fallecimiento ocurrió el martes 21 de abril y generó una ola de tristeza en toda la familia. Fue Pedro Alfonso quien dio a conocer la noticia públicamente, recordando el rol fundamental que tuvo el animal durante 15 años, acompañándolos desde el inicio de su relación hasta el crecimiento de sus hijos.

En medio del dolor, Paula Chaves compartió en sus redes un gesto que conmovió a todos. Sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, decidieron rendirle homenaje con un pequeño altar en un rincón de la casa, cargado de amor y recuerdos.

En ese espacio especial, los chicos colocaron un dibujo detallado de Moro, junto a una figura dorada que simboliza su presencia. También dejaron impresas sus patitas en una hoja con pintura verde, sumando una vela encendida que iluminaba la escena con un tono íntimo y emotivo.

Además, el altar incluía una carta que decía: "Te amamos mucho Moro. Te amamos todos hasta Rosi". Esa frase, simple pero profunda, reflejó el vínculo que toda la familia construyó con la mascota a lo largo de los años.

Durante las primeras horas, Paula Chaves eligió el silencio, atravesada por el dolor. Sin embargo, luego decidió abrir su corazón con un mensaje en redes donde recordó el rol fundamental que tuvo Moro en su vida personal y familiar.

"Me ayudaste a perder el miedo a vivir sola, me ayudaste a enterarme cada vez que estaba embarazada, me ayudaste a criarlos. Fuiste y serás parte de esta familia por siempre", expresó la modelo, visiblemente conmovida por la pérdida.

Mientras tanto, sus hijos continúan recordándolo a su manera, manteniendo vivo su recuerdo en ese rincón especial del hogar. El gesto conmovió a miles de seguidores, que acompañaron a Paula Chaves y Pedro Alfonso con mensajes de cariño en este difícil momento.