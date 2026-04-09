Nicole Neumann decidió hablar cuando la versión de una supuesta crisis con Manu Urcera ya empezaba a circular con fuerza y a instalar dudas sobre su presente sentimental. Esta vez no eligió un posteo ni una declaración pública tradicional. La modelo respondió en privado, pero sus palabras alcanzaron para desactivar de manera directa un rumor que en las últimas horas había ganado espacio en programas y portales.

La consulta le llegó de parte de Nancy Duré, panelista de Puro Show, que fue quien mostró el intercambio en el aire. En ese mensaje, la modelo no dejó margen para interpretaciones y respondió con una desmentida seca: “Es mentira”. Esa primera definición ya marcó el tono con el que la modelo enfrentó una versión que la involucraba de lleno en medio de una semana especialmente cargada.

Lejos de quedarse en una frase breve, Nicole Neumann amplió su respuesta en el chat que mantuvo con la periodista de eltrece. Allí volvió a ser terminante: “No es verdad que me separé, para nada”. Con esa aclaración, la modelo buscó cerrar cualquier especulación sobre un distanciamiento con Manu Urcera y bajarle el volumen a una historia que empezaba a crecer sin una confirmación directa de su parte.

En ese mismo intercambio con Nancy Duré, la conductora además contó que la sorpresa no fue solo suya. Según explicó, la propia pareja se enteró del rumor casi al mismo tiempo que el resto y no terminó de entender de dónde había salido la información. “No tenemos ni idea. Ayer cuando a Manu le llegó el mensaje me lo mostró y nos preguntamos lo mismo”, aseguró Nicole Neumann, dejando ver que la versión también los desconcertó puertas adentro.

Ese dato agregó un matiz importante, porque no solo negó la separación, sino que mostró a ambos reaccionando juntos frente a una información que los tomó desprevenidos. Ahí apareció también la postura de Manu Urcera, que según relató la modelo prefirió no sumarse al ruido mediático ni salir a responder en público.

Siempre según lo que Nicole Neumann le escribió a Nancy Duré y luego se mostró en Puro Show, el piloto eligió correrse de la discusión mediática. “Yo nunca contesto esas cosas, no voy a contestar nada ahora tampoco”, fue la frase con la que, de acuerdo al relato de la modelo, resumió su decisión frente a los rumores. Esa actitud coincidió con el perfil bajo que suele mantener cuando queda envuelto en temas de exposición farandulera.

Ya sobre el final del intercambio, Nicole Neumann llevó tranquilidad con una última definición que terminó de ordenar el cuadro. “Está todo bien por suerte”, cerró. Así, con una serie de respuestas privadas pero contundentes, la modelo dejó en claro que no hay separación con Manu Urcera y que, al menos por ahora, la crisis quedó del lado de las versiones.