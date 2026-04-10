Fabio Agostini todavía no cruzó la puerta de Gran Hermano, pero su llegada ya empezó a jugarse puertas adentro. La producción lo presentó oficialmente como el participante que arribará desde La Casa de los Famosos en el marco del intercambio internacional y, con solo mostrar su perfil, alcanzó para generar revuelo entre los jugadores.

El anuncio se hizo durante una gala especial en la que Santiago del Moro y Javier Poza, conductor de la edición que se emite en Estados Unidos, pusieron en escena al nuevo nombre que se sumará al reality argentino.

Antes de mostrarlo en imágenes, el conductor de Telefe eligió construir suspenso con una descripción que buscó impactar desde el primer segundo. “Varón, lo apodan El Galáctico, 1,92 de altura, jugó en el Real Madrid, tiene millones de seguidores y es Fabio”, lanzó ante los participantes.

Con esa carta de presentación, el ingreso dejó de ser un simple movimiento de formato para convertirse en una aparición con peso propio. No solo por el perfil físico y mediático con el que fue mostrado, sino por el modo en que el programa decidió instalarlo, casi como una figura capaz de alterar la convivencia apenas pise la casa. La reacción no tardó en llegar, sobre todo del lado de varias jugadoras que enseguida acusaron el impacto.

En la presentación grabada para su edición, Fabio Agostini reforzó ese personaje con una entrada cargada de confianza. “Vengan chicas, que llegó el Rey”, soltó, en una frase que terminó de marcar el tono con el que desembarcará en el juego.

El propio participante avanzó en esa línea cuando se describió frente a cámara. “Coqueto, sociable, sensible, sobre todo con las mujeres. ¿Les cuento un secreto? Vengo completamente soltero”, dijo, en una presentación que dejó claro por dónde puede pasar parte de su impacto dentro de la casa.

Después de ese primer sacudón, Santiago del Moro aportó un dato que terminó de ubicar mejor su historia personal y le dio otra lectura a su desembarco. “Es español, pero de padres argentinos. Su papá nació en Mendoza. Tiene asiento español porque se crió ahí”, explicó.

Así, Fabio Agostini entró en escena antes de entrar físicamente a Gran Hermano y ya logró lo que pocos consiguen desde afuera: alterar el ánimo de los jugadores, despertar comentarios y quedar instalado como una presencia que promete mover la dinámica del reality. Ahora falta verlo adentro, que es donde ese perfil cargado de exposición, seguridad y juego tendrá que demostrar si realmente pesa tanto como su presentación.