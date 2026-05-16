La figura de Ramón Valdés, recordado mundialmente como Don Ramón, volvió a convertirse en tendencia gracias a una fotografía inédita tomada durante una visita a la Argentina hace más de cuatro décadas. La postal apareció en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos de El Chavo del 8, quienes no tardaron en compartirla y debatir sobre su autenticidad.

En la imagen se puede ver al actor mexicano posando en el acceso a la estación Callao de la Línea B de Subte, en pleno corazón de la avenida Corrientes. La escena llamó la atención por el enorme parecido con las postales porteñas de principios de los años 80 y porque muchos usuarios creyeron, en un primer momento, que se trataba de una creación hecha con inteligencia artificial.

Sin embargo, fue Esteban Valdés, hijo del actor, quien despejó todas las dudas al publicar la foto en su cuenta oficial de Instagram. Allí expresó su emoción al reencontrarse con una imagen desconocida de su padre durante una de sus visitas a Buenos Aires. “Foto inédita de mi apá Ramón Valdés, Don Ramón, en una de sus visitas a Buenos Aires, Argentina, posiblemente en 1980/81”, escribió.

El heredero del artista también explicó algunos detalles del lugar donde fue tomada la postal. “Según mi amiga, la estación Callao pertenece a la línea B del metro, así le decimos en México al tren, la cual recorre la famosa avenida Corrientes. ¿Qué les parece? ¿La habías visto? Deja tu comentario y dale like”, agregó en el posteo que acumuló miles de interacciones en pocas horas.

La repercusión fue inmediata y los comentarios se llenaron de mensajes de argentinos recordando el cariño que siempre existió hacia Don Ramón. Muchos usuarios destacaron que el actor era uno de los personajes más queridos de El Chavo del 8 y remarcaron que su humor sigue atravesando generaciones, incluso décadas después del final del programa.

No es la primera vez que el nombre de Ramón Valdés despierta furor en el país. Cada visita del comediante a la Argentina estuvo marcada por el afecto del público y por una popularidad que se mantuvo intacta con el paso del tiempo. Su personaje se transformó en un símbolo cultural que todavía aparece en remeras, cuadros y memes que circulan diariamente en internet.

La épica foto de Don Ramón en Buenos Aires

La conexión entre el público argentino y Don Ramón siempre fue especial. Su estilo despreocupado, sus frases icónicas y la química que tenía con el resto del elenco hicieron que millones de personas lo adoptaran como uno de los grandes ídolos de la televisión humorística latinoamericana.

Con apenas una foto tomada en el Subte porteño, Ramón Valdés volvió a emocionar a miles de seguidores. La imagen no solo despertó nostalgia, sino que también confirmó que el cariño por Don Ramón permanece intacto y sigue más vivo que nunca entre grandes y chicos.