La salud de Luis Miguel volvió a quedar en el centro de la escena luego de que comenzaran a circular fuertes rumores sobre una presunta internación de urgencia en Nueva York. Las versiones indicaban que el artista habría sufrido un problema cardíaco y que debió recibir atención médica inmediata, situación que generó preocupación entre sus seguidores en distintos países.

La información fue difundida inicialmente por la creadora de contenido Chamonic, quien publicó en sus redes sociales que el cantante se encontraba hospitalizado desde el lunes tras sentirse mal. Según detalló, habría sido su pareja, Paloma Cuevas, quien decidió acompañarlo a una revisión médica luego de notar complicaciones físicas.

Poco después, la periodista Gelena Solano, integrante del programa El Gordo y la Flaca, reforzó la versión al asegurar que “fuentes cercanas a la redacción” confirmaban la internación del artista mexicano. Las declaraciones rápidamente se viralizaron y el tema explotó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre el verdadero estado del intérprete.

Sin embargo, horas más tarde, personas del entorno de Luis Miguel salieron a desmentir de manera contundente toda la información. Según explicaron, el músico se encuentra “perfectamente bien” y no atravesó ninguna situación médica grave. De esta manera, calificaron las versiones difundidas en internet como simples “fake news” y aseguraron que no existió ninguna internación.

No es la primera vez que el cantante queda envuelto en rumores relacionados con su salud. Cada vez que Luis Miguel decide alejarse de la exposición pública, resurgen teorías sobre supuestos problemas físicos o personales. Su bajo perfil y el escaso uso de redes sociales suelen alimentar especulaciones que terminan multiplicándose rápidamente.

La última aparición pública del artista había ocurrido hace aproximadamente un mes en un restaurante de Salamanca, donde fue fotografiado junto a Paloma Cuevas. Desde entonces, el cantante se mantuvo lejos de los medios y eso volvió a despertar comentarios sobre su vida privada y su presente físico.

La familia de Luis Miguel rompió el silencio

A lo largo de su carrera, Luis Miguel sí enfrentó problemas de salud confirmados públicamente. Uno de los más delicados fue el tinnitus o acúfenos que sufrió tras un accidente acústico durante un recital en Lima en 2005. Ese episodio le provocó daños auditivos permanentes y obligó al cantante a someterse a distintos tratamientos para continuar con su carrera artística.

Además, en 2015, el intérprete debió suspender varios conciertos tras ser diagnosticado con rinofaringitis aguda, una inflamación severa en nariz y garganta que afectaba directamente su voz. Pese a esos antecedentes, hoy el entorno de Luis Miguel insiste en que el cantante atraviesa un gran momento personal y mantiene intactos sus planes profesionales luego del enorme éxito mundial de su última gira.