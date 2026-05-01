La salida de Sol Abraham de Gran Hermano abrió un capítulo todavía más incómodo fuera de la casa. Apenas se sentó frente al panel, la exjugadora quedó cara a cara con Laura Ubfal, quien no tardó en marcarle su molestia por la actitud que había mostrado antes de ser expulsada del reality.

El cruce no se limitó a la decisión de la producción. Sol Abraham intentó explicar que su salida no había sido un abandono voluntario, sino una medida tomada por el programa después de sus reiterados planteos emocionales. En ese contexto, lanzó una frase que repitió varias veces durante la noche: “No abandoné, me expulsaron. Me pareció injusto que me expulsaran. Muy injusto”.

La respuesta de Laura Ubfal llegó con una carga personal que cambió por completo el clima del debate. Sin rodeos, la panelista le recordó un conflicto previo y disparó: “Sos la misma chica caprichosa de aquella época. No cambiaste nada”. Lejos de quedarse callada, la exjugadora contestó en el mismo tono: “Vos sos la misma que me odiabas. ¿Sabés por qué? Vos sos la misma”.

A partir de ese momento, la conversación dejó de girar solo alrededor de la expulsión y pasó a exponer una tensión vieja entre ambas. Laura Ubfal deslizó que Sol Abraham parecía tener una “fantasía” de protagonismo, mientras la exparticipante negó que su angustia por su hija hubiera formado parte de una estrategia dentro del juego.

Ante esa acusación, la exjugadora buscó separar lo personal de lo competitivo. “Yo no juego con algo personal. El juego siempre fue claro”, sostuvo, intentando dejar en claro que su situación familiar no había sido utilizada como herramienta. La periodista, entonces, fue al punto y le preguntó: “¿Qué pretendías? Decime qué querías”. La respuesta llegó seca: “Nada, expresar lo que yo sentía”.

El eje volvió a centrarse en lo ocurrido dentro de la casa cuando Sol Abraham insistió con su versión de los hechos. “No abandoné, me expulsaron”, repitió, antes de remarcar otra vez: “Me pareció injusto que me expulsaran. Muy injusto”. Para ella, el castigo fue desmedido, sobre todo porque su planteo había estado vinculado a la necesidad de hablar de lo que le pasaba emocionalmente.

En el cierre de su descargo, Sol dejó una explicación más amplia sobre lo que había dicho ante Gran Hermano antes de quedar fuera de competencia. “Simplemente expuse que extrañaba en varias oportunidades a mi hija. Si él considera que eso es motivo de expulsión, listo, estoy acá, no pasa nada”, afirmó. El intercambio con Laura Ubfal terminó de convertir su salida en una de las noches más tensas del ciclo.