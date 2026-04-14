La historia de amor entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegó a su final. Luego de meses marcados por especulaciones y versiones cruzadas, fue la propia protagonista quien confirmó la ruptura con una frase contundente que no dejó lugar a dudas.

La modelo peruana eligió el programa televisivo Amor y Fuego para hacer pública su decisión. Allí aseguró que la relación terminó a fines de marzo y pidió respeto frente a la exposición mediática que rodeó el vínculo con el conductor.

“Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación”, expresó Milett Figueroa, visiblemente firme. Lejos de mostrarse afectada, dejó en claro que atraviesa este momento con tranquilidad: “Estoy tranquila y firme con mi decisión”.

Durante la entrevista, también se refirió a los mensajes enigmáticos que había compartido Marcelo Tinelli en redes sociales, donde hablaba de una “nueva etapa”. Ante la consulta directa, ella respondió sin rodeos: “Yo tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo. Estoy soltera”.

La insistencia mediática sobre su vida personal fue otro de los puntos que la modelo remarcó. “No quiero que sigan especulando cosas que no son porque estoy cansada”, lanzó, dejando en evidencia su malestar por las versiones que circularon en las últimas semanas.

Además, Milett Figueroa defendió su postura con un mensaje claro: “Soy transparente y no tengo que esconderme de nada ni de nadie. No hay que mentir sobre la gente ni difamar”. Así, buscó cerrar cualquier polémica en torno a su separación.

Cabe recordar que semanas antes, la modelo había visitado el programa de Moria Casán, donde habló abiertamente sobre su relación con Marcelo Tinelli. En ese momento, se había mostrado segura y confiada en el vínculo que mantenían.

“Soy muy segura. No podría estar con Marcelo si no fuera una mujer segura”, había dicho en aquel entonces. Incluso reconoció con humor cierta curiosidad sobre el celular del conductor, aunque aseguró que no necesitaba controlar nada.

Sin embargo, el desenlace fue otro. A pesar de los elogios que supo dedicarle, “estoy con un hombre encantador”, Milett Figueroa decidió dar un paso al costado y cerrar definitivamente una historia que, durante meses, fue una de las más comentadas del espectáculo.