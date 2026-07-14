La presencia de Cachete Sierra en Estados Unidos para seguir de cerca el Mundial 2026 no solo estuvo marcada por la pasión futbolera. En las últimas horas, el actor comenzó a ser vinculado sentimentalmente con Mar Cosca, una reconocida influencer argentina, luego de que ambos fueran vistos compartiendo distintos momentos durante la cobertura del certamen.

Mientras disfrutaba de los encuentros de la Selección Argentina, Cachete Sierra mostró en sus redes sociales la emoción de cada partido, los festejos por las clasificaciones y varias actividades junto a otros creadores de contenido. Sin embargo, las imágenes que más repercusión generaron fueron aquellas en las que apareció acompañado por Mar Cosca.

Según trascendió, ambos coincidieron en distintos eventos organizados alrededor del Mundial 2026, además de participar en acciones promocionales impulsadas por marcas presentes en el torneo. Esa cercanía alimentó rápidamente los rumores de un posible romance entre los dos influencers.

Cachete Sierra en busca de un nuevo amor

Uno de los momentos que más llamó la atención fue una postal difundida desde el estadio, donde se observa a Cachete Sierra llevando a Mar Cosca sobre sus hombros mientras disfrutaban del clima festivo de uno de los partidos. Esa imagen terminó potenciando las especulaciones que comenzaron a circular desde Miami.

El dato que sumó un ingrediente extra a la historia tiene que ver con el vínculo de la influencer con Fiorela "Fio" Giménez, expareja del actor. De acuerdo con distintas versiones, Mar Cosca mantiene una buena relación con la bailarina, situación que no pasó inadvertida entre los usuarios de las redes sociales.

Cachete Sierra en busca de un nuevo amor

Por su parte, Mar Cosca es una de las creadoras de contenido con mayor crecimiento en los últimos años. Con una fuerte presencia en Instagram y TikTok, la influencer construyó una comunidad de seguidores gracias a sus videos de humor, experiencias personales y publicaciones relacionadas con la moda y el entretenimiento.

Hasta el momento, ni Cachete Sierra ni Mar Cosca realizaron declaraciones sobre las versiones que los involucran sentimentalmente. Tampoco confirmaron si entre ellos existe una relación más allá de la amistad nacida durante las actividades que compartieron en Estados Unidos.