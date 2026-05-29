La historia de amor entre Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez sumó un nuevo capítulo inesperado. Luego de varias idas y vueltas en los últimos años, la pareja volvió a separarse y fue el propio actor quien habló públicamente sobre el difícil momento personal que atraviesa.

La noticia salió a la luz en el programa Sálvese quien pueda de América TV, donde Majo Martino reveló que la relación llegó nuevamente a un punto límite. Según contó la panelista, ambos habían apostado fuerte a la convivencia durante el último año, aunque finalmente las diferencias terminaron desgastando el vínculo.

En medio de la repercusión, Cachete Sierra enfrentó las cámaras y no ocultó su tristeza. “Estamos en un momento difícil. Pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando, nos queremos mucho”, expresó el actor, dejando en claro que el cariño entre ambos sigue intacto pese a la separación.

El ganador de MasterChef Celebrity también reconoció que intentaron salvar la relación en varias oportunidades. “Seguimos intentando, lo hemos intentado mucho”, señaló con sinceridad. Sin embargo, admitió que la convivencia y el día a día terminaron afectando la estabilidad de la pareja.

Visiblemente movilizado, Cachete Sierra profundizó sobre el dolor emocional que le genera esta nueva ruptura con Fiorella Giménez. “Me pongo mal. Pero sí, hay tanto amor que uno siempre intenta”, comentó durante la entrevista, reflejando el fuerte vínculo sentimental que todavía mantienen.

Además, el actor dejó una frase que resumió el complejo presente que vive. “Después en el día a día a veces las cosas quizás no sean como uno quiere”, explicó, dando a entender que las diferencias cotidianas fueron determinantes para tomar distancia nuevamente.

Una separación que duele

La relación entre Cachete Sierra y Fiorella Giménez comenzó a fines de 2021, en un contexto de mucha exposición mediática para ambos. Desde entonces atravesaron distintas crisis, separaciones y reconciliaciones. La primera ruptura fuerte ocurrió en 2023, cuando decidieron terminar la relación tras varios conflictos vinculados a la convivencia.

A pesar de aquel quiebre, el contacto nunca se perdió del todo y en julio de 2025 sorprendieron al confirmar públicamente su reconciliación. Sin embargo, el presente volvió a golpearlos y hoy atraviesan otra separación. “En este momento es medio triste y doloroso”, cerró Cachete Sierra, dejando en evidencia el difícil momento emocional que enfrenta.