La versión sobre una posible reconciliación que involucra a Luck Ra y una de sus exparejas generó repercusión en las últimas horas. La información fue presentada en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito en América, donde se habló de un supuesto acercamiento entre el cantante cordobés y una mujer que formó parte de su vida antes de su relación con La Joaqui.

La protagonista de esta historia es Guille Giles, una modelo y creadora de contenido de 25 años que habría mantenido una relación de aproximadamente tres años con Luck Ra. El noviazgo ocurrió antes de que el artista alcanzara la enorme popularidad que actualmente tiene dentro de la música argentina.

Además de su vínculo sentimental con el cantante, Giles habría trabajado junto a él durante aquella etapa. Con el paso del tiempo, la joven logró desarrollar su propia carrera en las redes sociales y se transformó en una figura con una importante comunidad virtual, especialmente en TikTok, donde reúne cerca de medio millón de seguidores.

¿La dejó por otra?

En Instagram, en tanto, Guille Giles cuenta con alrededor de 229 mil seguidores y suele compartir producciones vinculadas al modelaje, campañas comerciales y videos de entretenimiento. También tuvo incursiones en otras plataformas digitales, como Twitch y YouTube, donde durante un período realizó contenidos junto a diferentes creadores.

La modelo también incursionó en el mundo de la indumentaria con una marca propia que promocionaba a través de sus redes. Sin embargo, no está claro si ese emprendimiento continúa funcionando actualmente. Su perfil público, mientras tanto, continúa concentrado principalmente en el modelaje y la generación de contenido.

Fue Pepe Ochoa quien reveló en LAM la versión sobre el supuesto reencuentro. “Se están viendo. Están volviendo a hablar. Ella es la exnovia de él antes de La Joaqui”, aseguró el panelista, quien además explicó que ambos habían trabajado juntos antes de que el cantante comenzara su romance con la artista.

¿La dejó por otra?

Según relató Ochoa, La Joaqui habría aceptado que Giles continuara vinculada laboralmente con Luck Ra durante la relación. “Si querés, seguí trabajando con Guille”, habría sido la conversación entre ambos, de acuerdo con la versión expuesta en el programa. Incluso, Carolina Molinari aportó que la cantante habría intervenido para que la joven conservara su trabajo.

El dato que sumó todavía más repercusión fue que Guille Giles y La Joaqui habrían construido una amistad durante ese período. De hecho, existen registros de ambas compartiendo momentos en redes sociales. Ahora, según Ochoa, la cantante habría tomado conocimiento del supuesto acercamiento entre su expareja y la modelo y la noticia no le habría caído nada bien.