Lizy Tagliani se acercó al jurado de MasterChef Celebrity para presentar su plato vestida de viuda, con un velo negro que formaba parte de su personaje. Otras participantes también habían elegido ese atuendo, pero fue el encuentro entre la humorista y Wanda Nara el que tomó un rumbo inesperado antes de la devolución de los chefs y terminó metiendo a la China Suárez en el ojo del conflicto.

La conductora se prendió al juego apenas vio a Lizy y le dijo: “Viuda y embarazada te dejaron”. Tagliani siguió la historia ficticia con un detalle que cambió el sentido de la conversación: “Estábamos juntos, su esposa no sabía…”. La respuesta dejó planteado que el hombre del que hablaban estaba casado.

Wanda Nara aprovechó esa revelación para lanzar la frase más filosa del intercambio: “Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste, zorra”. En el estudio se la dijo a Lizy, dentro de la broma que ambas estaban construyendo. Sin embargo, las palabras recordaron de inmediato un mensaje que la conductora había publicado durante su conflicto con la China Suárez.

Por qué la frase de Wanda Nara se vinculó con la China Suárez

En octubre de 2021, en medio del escándalo por el vínculo entre Mauro Icardi y la actriz, Wanda escribió en sus historias de Instagram: “Otra familia más que te cargaste por zorra”. La similitud entre aquel mensaje y su comentario en MasterChef Celebrity hizo que muchos interpretaran el nuevo cruce como una indirecta.

La asociación surgió, sobre todo, por la referencia a una familia y por la palabra con la que Wanda cerró ambas frases. Esta vez, no obstante, la situación al aire tenía otro contexto: Lizy estaba interpretando a una viuda y acababa de decir que la esposa del hombre de su historia no sabía que estaban juntos.

La expresión también había aparecido años antes en una polémica que involucró a Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez. En el caso de Wanda, el antecedente más directo sigue siendo su propia publicación de 2021, porque el comentario televisivo retomó casi las mismas palabras que ella había elegido entonces.

Wanda Nara no mencionó a la China Suárez por su nombre durante la emisión ni aclaró que quisiera referirse a ella. Sin embargo, el hecho de lanzarle la frase que quedó en la memoria colectiva por dedicarsela a ella al descubrir que era la amante de Mauro Icardi es lo que sirvió como chicana para volver a mencionarla.