José María Muscari sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su departamento completamente renovado y mostrar el resultado de un proyecto al que le dedicó tiempo y dedicación. El director teatral decidió abrir las puertas de su intimidad para revelar cómo quedó la propiedad que adquirió en 2025, ubicada en uno de los barrios más tradicionales de Buenos Aires.

La remodelación tuvo como objetivo transformar el inmueble de Recoleta en un hogar que combinara estética, funcionalidad y comodidad. En ese espacio, el productor comparte su vida cotidiana con su hijo, Lucio, por lo que cada ambiente fue pensado para responder a las necesidades de ambos sin dejar de lado el estilo contemporáneo que caracteriza a la vivienda.

Para mostrar el resultado, Muscari publicó una serie de fotografías en sus redes sociales bajo el título “Mi casa en 20 imágenes: un House Tour en 20 clicks”. A través de ese recorrido visual, presentó los diferentes rincones de su propiedad y permitió conocer desde los sectores comunes hasta los espacios más personales de la familia.

Uno de los primeros detalles que llaman la atención es el palier privado, decorado con un empapelado de rayas blancas y negras que marca el estilo de la entrada. En el interior, el living-comedor se destaca por su amplitud, los pisos de madera clara, las alfombras geométricas y los sillones de grandes dimensiones. Los ventanales, que ocupan buena parte de las paredes, aportan luz natural y conectan el ambiente con el balcón.

El dormitorio principal también refleja la búsqueda de una estética sobria y elegante. La habitación en suite de José María Muscari combina tonos grises y blancos, respaldos acanalados y un espejo de gran tamaño con marco de madera. Además, cuenta con un sector de trabajo integrado y una pantalla de gran formato, en una distribución que busca aprovechar cada rincón sin recargar el ambiente.

La cocina mantiene la misma línea de diseño, con muebles grises, mesadas que imitan el mármol blanco e iluminación LED cálida debajo de las alacenas. A eso se suma una despensa equipada para organizar los productos y utensilios de uso cotidiano. La elección de materiales y colores refuerza la armonía visual que atraviesa los distintos espacios del departamento.

La renovación también contempla las necesidades de Lucio, quien dispone de su propia habitación, un baño exclusivo, un escritorio para estudiar y un playroom destinado al entretenimiento. De esta manera, el hogar no solo apuesta al diseño, sino también a la privacidad y la comodidad de cada integrante de la familia. La propiedad incluye, además, un cuarto de invitados con baño propio.

Entre los detalles que completan la propuesta aparecen plantas de interior de gran porte, un particular “pasillo del arte” y un estudio destinado a la inspiración. Con esta transformación, José María Muscari consiguió darle una nueva identidad a su departamento de Recoleta y compartir con sus seguidores el resultado de una obra que convirtió la propiedad en un espacio hecho a medida de su vida familiar.