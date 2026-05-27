La salud de Pata Villanueva generó preocupación después de que se conociera que debió ser internada en terapia intensiva. La noticia apareció con muy poca información oficial y, por eso, el estado de la exmodelo quedó rodeado de cautela mientras su entorno intenta llevar tranquilidad.

El dato fue contado por Pilar Smith en LAM, donde explicó que la internación se produjo el último lunes y que la artista quedó bajo cuidados intensivos desde su ingreso al centro de salud. "Fue internada en terapia intensiva", informó la periodista al referirse al cuadro que encendió las alarmas.

Por ahora, no trascendió el motivo concreto que derivó en la internación de Pata Villanueva. Esa falta de precisiones hizo que el tema tomara mayor repercusión, ya que se sabe que permanece observada por los médicos, pero todavía no hubo un parte que explique qué ocurrió antes de su llegada a la clínica.

En medio de ese escenario, la palabra de su hija Agustina permitió bajar un poco la tensión. Según relató Pilar Smith, la joven transmitió que su madre se encuentra "Estable y fuera de peligro", una frase breve pero importante para ordenar la preocupación que se había generado alrededor de la internación.

La periodista también remarcó esa información al aire, aunque aclaró que no tenía detalles sobre las causas del ingreso. "Fue internada en terapia intensiva. Estable y fuera de peligro", señaló, diferenciando el dato médico confirmado por el entorno de los puntos que todavía permanecen en reserva.

Preocupación por la salud de Pata Villanueva.

La situación mantiene en alerta a quienes siguen la trayectoria de la exvedette, una figura que durante años formó parte del mundo del espectáculo y la televisión. En este caso, sin embargo, el foco está puesto únicamente en su evolución y en la posibilidad de que en las próximas horas aparezca información más precisa sobre su cuadro.

Mientras tanto, Pata Villanueva seguirá internada y bajo control médico. La confirmación de que está fuera de peligro llevó algo de calma, pero la ausencia de un diagnóstico público mantiene abierta la expectativa por nuevos detalles sobre su estado de salud.