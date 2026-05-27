La noche más importante de la música argentina desplegó todo su brillo en los Premios Gardel 2026, una gala inolvidable que celebró lo mejor de la producción nacional en un año histórico para la industria. La gran noche coronó su mística con un hito consagratorio: Milo J se alzó con el codiciado Gardel de Oro, consolidándose definitivamente como el artista del momento.
Estos son todos los ganadores de los Premios Gardel 2026:
Gardel de Oro
Milo J
Álbum del Año
Latinaje – Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del Año
“Advertencia” – Babasónicos
“Niño” – Milo J (GANADOR)
“Mejor que vos” – Lali & Miranda!
“Con Otra” – Cazzu
“Favorita” – Angela Torres
“El gordo” – Marilina Bertoldi
“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo
“Fresh” – Trueno
“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
Grabación del Año
“In the City” – Charly García & Sting
“Niño” – Milo J (GANADORA)
“Mejor que vos” – Lali & Miranda!
“Papota” – Ca7riel & Paco Amoroso
“A tres días de la tierra” – Eruca Sativa
Ingeniería de Grabación
La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADORA)
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen
Fuera de lugar – Liliana Herrero
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi (GANADORA)
El retorno – Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
Novela – Fito Páez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos – Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat (GANADOR)
Actos de gentileza – Florian
Mejor Álbum Artista de Folklore
Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mirarse en otros ojos – La Ferni
Décimas – Maggie Cullen (GANADORA)
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo – Olivia Wald
Detalles – Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali (GANADORA)
No me olvides – Angela Torres
El Verdadero – Juan Ingaramo
Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
Malportada – Nathy Peluso (GANADORA)
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción
Audiovisual
The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming (GANADORES)
La mujer de la fila – Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia – Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica – Ruben Rada
Querida Yo – Yami Safdie (GANADORA)
Vivir Así – Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer – Coti
Amor de mi herida – Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy – Juan Falú
La Vida Era Más Corta – Milo J (GANADOR)
Sandro así – Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra (GANADOR)
En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno (GANADOR)
Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio (GANADOR)
Tomás Sainz – Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1 – Leo Genovese - Mariano Otero
Nomads – Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos – Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja (GANADOR)
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1 – Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas – Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio – Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi – Los arcanos del desierto
Latinaje – Cazzu (GANADOR)
Impulsa el Círculo – Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida – Abel Pintos (GANADOR)
Alquimia – Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1 – Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas – Turf (GANADOR)
El Regreso – Tan Bionica
Los lobos – Estelares
Ya No Estoy Aquí – Rayos Láser
Alter ego – Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon (GANADOR)
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno (GANADOR)
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Folklore Alternativo
Trinar(La flor) – Nadia Larcher
89 – Flor Paz (GANADOR)
Los días por venir – Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea (GANADOR)
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos – Divididos (GANADOR)
Artificio – Indios
A tres días de la tierra – Eruca Sativa
El club de la pelea I – Airbag
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda! (GANADOR)
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo – La Delio Valdez (GANADOR)
Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido! – Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano
Todo el mundo está kaliente! – Kchiporros
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas (GANADORA)
Luna con duendes – Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martin Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López
Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia – El Reino Infantil, La Granja de Zenón
Al Agua Pez – Pequeño Pez
Mejor Álbum Instrumental
Las cuatro estaciones – Noelia Sinkunas
Solo – Pipi Piazzolla (GANADOR)
La Magia – Quique Sinesi & Astrid Motura
Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo – Mistol Team
Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros (GANADOR)
X-Sex – Six Sex
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
EMPA Orquesta de Tango – EMPA (GANADOR)
Tangomorphosis – Pablo Estigarribia
Tango – José Colángelo
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur
Hotcore – Taichu
En el Ciber – Benito Cerati
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
Tanya – Juana Rozas
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante – Carca (GANADOR)
Ceremonia – 1915
Instantáneo – Viva Elástico
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders
Mejor Álbum Rock Pesado
Vive – Claudio Marciello
Legado – A.N.I.M.A.L (GANADOR)
Alto Viaje – Corvex
Mejor Álbum Urbano
Gotti B – Tiago PZK
Quimera – Maria Becerra
166 (Deluxe) retirada – Milo J (GANADOR)
Saturación pop – Ysy A
Lamba – FMK
Mejor Arte
Cuerpos, vol.1 – Babasónicos (Diseño: Maxi Anselmo)
Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros) (GANADOR)
Novela – Fito Páez (Diseño: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari)
Mejor Canción de Autor
“Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez (GANADORA)
“Hielo Fino” – Silvina Moreno
“Querida Yo” – Yami Safdie y Camilo
Mejor Canción de Folklore
“Décimas” – Maggie Cullen
“Puño y letra - Puentes Ep.01” – Duratierra y Eli Suárez
“Niño” – Milo J (GANADORA)
“El amor es un viento que regresa” – Los Nocheros
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
“Cadenas” – Acru
“Fresh” – Trueno (GANADOR)
“Gil” – Milo J y Trueno
“Retirada” – Milo J
“PVSL” – Paulo Londra
Mejor Canción de Rock
“El gordo” – Marilina Bertoldi
“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)
“Volarte” – Eruca Sativa
“Pensando en Ella” – Dante Spinetta
“Advertencia” – Babasónicos
“Aliados en un viaje” – Divididos
Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso (GANADORA)
“La Guitarra” – Melingo & Fito Páez
“Nada” – Ariel Ardit y Lidia Borda
Mejor Canción en Vivo
“Fanático (en vivo)” – Lali
“Inocente” – Nonpalidece Ft. La Delio Valdez
“La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)
“Sábado” – Cindy Cats
“La Taleñita” – Milo J & Campedrinos
Mejor Canción de Pop
“Perfecto Final” – Conociendo Rusia & Nathy Peluso
“El día del amigo” – Ca7riel & Paco Amoroso
“El Ritmo” – Bandalos Chinos
“Favorita” – Angela Torres
“Me Gusta” – Miranda! & TINI
“Mejor que vos” – Lali & Miranda! (GANADORA)
Mejor Canción Pop Rock
“33” – Lali & Dillom
“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADORA)
“Barry Lindo” – El Kuelgue
“Tus Cosas (Ft. Airbag)” – Tan Bionica
“Desastres Fabulosos” – Conociendo Rusia & Jorge Drexler
Mejor Canción de Cuarteto
“Julieta & Romeo (En Vivo)” – Ian Lucas & Q’ Lokura
“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda! (GANADORA)
“Carita Triste” – Q’Lokura & Los Herrera
“Hielo, vino y coca” – Los Tabaleros & Los Caligaris
“No se ve / Chingón” – Desakta2
“DIOS” – Ulises Bueno
“Otra Poesía” – L-Gante & La K’onga
Mejor Canción Tropical / Cumbia
“Me Contó Un Pajarito” – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas
“Con Otra” – Cazzu
“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD (GANADOR)
“Amiga Traidora (Cumbia TexMex)” – Angela Leiva
“Echar de Menos” – Ke Personajes
“Tu jardín con enanitos” – Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles
Mejor Canción Urbana
“Sin cadenas” – Paulo Londra
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
“Olimpo” – Milo J (GANADOR)
“Cruz” – Trueno & Feid
“Historia” – Ramma
Mejor Colaboración
“Loco un poco” – Turf & Lali
“Tu misterioso alguien (cuarteto)” – Luck Ra feat. Miranda!
“Campera de cuero” – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo
“Jangadero” – Milo J & Mercedes Sosa
“Mi Vida” – Tan Bionica & Andrés Calamaro
“In the City” – Charly García & Sting (GANADORA)
“Mejor que vos” – Lali & Miranda!
“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
Mejor Colección de Catálogo
Pelusón of Milk (Remasterizado 2025) – Luis Alberto Spinetta
Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa (GANADORA)
Adiós Sui Generis (50 años) – Sui Generis
Mejor Nuevo Artista
María Wolff
Blair (GANADORA)
Little Boogie & Stereo
Cindy Cats
Tuli
La Ferni
Sofía de Ciervo
Mia Folino
Las Tussi
Chechi de Marcos
143leti
Mejor Videoclip Corto
“El gordo” – Marilina Bertoldi
“Bajo De La Piel” – Milo J (GANADOR)
“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso
“In the City” – Charly García & Sting
“Advertencia” – Babasónicos
Mejor Videoclip Largo
Todo Es Folklore – Los Tabaleros
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso (GANADOR)
La Vida Era Más Corta – Milo J
No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album) – Lali
Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos – Divididos
Productor del Año
Nico Cotton
Evlay (GANADOR)
Gustavo Santaolalla
Cachorro López
Marilina Bertoldi
Tatool
Mauro De Tommaso
Milo J
Santiago Alvarado
Premio Carlos Gardel 2026 a la Trayectoria
Los Nocheros