La imagen personal volvió a convertirse en tema de debate en el mundo del espectáculo y esta vez tuvo como protagonistas a Yanina Latorre y Wanda Nara. Durante una charla en su programa radial, la conductora decidió explicar por qué prefiere mostrarse sin maquillaje y terminó lanzando una crítica directa hacia la mediática, a quien señaló por las diferencias entre sus fotografías y sus apariciones televisivas.

Todo ocurrió durante una conversación con Connie Ansaldi en El Observador 107.9, donde Yanina contó que no necesita producirse para asistir a la radio. Lejos de esconder su aspecto natural, defendió su elección y dejó en claro que no tiene inconvenientes en mostrar su rostro sin intervenciones estéticas ni retoques digitales. “Yo vengo a cara lavada a la radio. Estoy grande, pero yo prefiero que la gente conozca esta caripelita, que es la que tengo. Yo así voy por la vida”, expresó.

Sin embargo, el intercambio tomó otro rumbo cuando comenzaron a hablar sobre las figuras públicas que utilizan filtros para modificar sus fotografías. En ese contexto, Wanda Nara apareció como ejemplo y recibió un comentario que no pasó inadvertido. “Wanda es una. La veo en las fotos y la veo en Telefe y es otra”, disparó Yanina Latorre, sin demasiadas vueltas.

La conductora profundizó su cuestionamiento y describió los cambios que, según su mirada, producen algunas herramientas digitales sobre los rostros. “Usan una cosa que le hace la carita nueva. Te mejora la cara, que son esas caras de revista, todo anguloso, con la naricita, la cosita”, agregó, haciendo referencia a una estética que considera demasiado alejada de la apariencia cotidiana.

Pero Yanina no se limitó a señalar a la conductora de Telefe. También aprovechó la oportunidad para explicar qué busca transmitir con su propia imagen y por qué no le interesa modificar sus fotografías para conseguir una apariencia diferente. “No sé para qué. Yo prefiero que sepas que soy esto”, sostuvo durante la charla radial.

En esa misma línea, la esposa de Diego Latorre hizo hincapié en que tampoco necesita recurrir a un estilista para mostrarse frente al público. “Cuando te enfrentes conmigo en la vida, este es mi pelo sin peluquería, secado al natural. Esto es lo que soy yo”, remarcó, reafirmando su postura frente a los filtros y los retoques.

Yanina con todo contra Wanda

Las declaraciones volvieron a instalar una discusión habitual en las redes sociales: cuánto influye la edición de imágenes en la percepción que el público tiene de los famosos. En el caso de Wanda Nara, su exposición constante en televisión y plataformas digitales la convierte frecuentemente en protagonista de conversaciones sobre su apariencia, sus cambios de look y su imagen pública.

Por ahora, el comentario de Yanina Latorre quedó como una nueva provocación dentro del universo mediático, aunque también abrió un debate sobre los estándares de belleza y la necesidad de mostrarse siempre impecable. Una vez más, una frase de la conductora alcanzó para poner a dos de las figuras más comentadas del espectáculo en el centro de la escena.