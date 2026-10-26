Lamine Yamal sigue acumulando reconocimientos y volvió a ser protagonista en la gala del Balón de Oro. La joya del Barcelona ganó el Trofeo Kopa, el premio que distingue al mejor futbolista joven del año, y se llevó uno de los primeros grandes aplausos de la ceremonia.

El atacante español continúa consolidándose entre las figuras del fútbol mundial y su nuevo reconocimiento vuelve a poner el foco sobre su talento y su crecimiento a una edad temprana. Su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y marcar diferencias lo convirtió en uno de los nombres más destacados de la nueva generación.

El Trofeo Kopa, que lleva el nombre del histórico futbolista francés Raymond Kopa, reconoce al mejor jugador de hasta 21 años. Para Yamal, este nuevo galardón representa otra distinción en una carrera que avanza a un ritmo extraordinario.

Ahora, todas las miradas apuntan al Balón de Oro

El premio al mejor jugador joven no es el único motivo por el que Yamal concentra la atención en Londres. El delantero del Barcelona también aparece entre los candidatos al Balón de Oro, el máximo reconocimiento individual del fútbol.

La posibilidad de quedarse con ambos galardones en una misma gala alimenta la expectativa alrededor del español. Si también conquista el premio principal, dará otro paso enorme en su carrera y podrá inscribir su nombre en los registros históricos de la distinción.

Por ahora, Yamal ya tiene un nuevo trofeo en sus manos. La gran incógnita es si la noche tendrá un capítulo más y terminará con el joven talento del Barcelona levantando también el Balón de Oro.