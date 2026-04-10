El 31 de marzo de 2025 quedó grabado a fuego en la vida de Leandro Paredes y Camila Galante, quienes celebraron el primer año de su hijo Lautaro con un evento que no pasó desapercibido. La pareja, que también es mamá y papá de Victoria y Giovanni, decidió tirar la casa por la ventana para homenajear al más pequeño de la familia.

La celebración no solo marcó el cumpleaños número uno de Lautaro, sino que además coincidió con su bautismo, lo que convirtió el encuentro en una jornada doblemente especial. Rodeados de sus afectos más cercanos, Leandro Paredes y Camila Galante compartieron un momento cargado de emoción y simbolismo.

La temática elegida fue safari, una propuesta que se reflejó en cada rincón del lugar. Desde figuras de animales como leones y jirafas hasta carpas de gran tamaño, todo estuvo cuidadosamente diseñado para recrear una experiencia selvática. Incluso los vasos fueron reemplazados por cantimploras, sumando originalidad al evento.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look de Lautaro, quien lució como un pequeño explorador, completamente acorde a la ambientación. Cada elemento parecía pensado para generar una experiencia inmersiva tanto para los adultos como para los más chicos.

Además, hubo un show especial con muñecos de Mickey Mouse, un guiño clásico que también se replicó en la vajilla. Los platos con forma de orejas del icónico personaje aportaron un toque lúdico y familiar que encantó a los invitados.

Las luces de colores, los globos metalizados, las telas y las linternas completaron una escenografía que transportaba directamente a una expedición en plena naturaleza. El clima logrado fue uno de los puntos más destacados del festejo organizado por Camila Galante y Leandro Paredes.

Como no podía ser de otra manera, la torta fue una de las grandes protagonistas. Se trató de una imponente estructura de tres pisos, decorada con elementos selváticos y detalles inspirados en Mickey, combinando así ambas temáticas del evento.

A través de sus redes sociales, Leandro Paredes compartió parte de la celebración con una frase breve pero significativa: “Mi vida #bautismo”. Así, Lautaro vivió un primer cumpleaños rodeado de amor, en una jornada inolvidable para toda la familia.