La separación de Luck Ra y La Joaqui continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, un nuevo nombre se instaló con fuerza en las redes sociales. Se trata de Tuli Acosta, la bailarina e influencer cordobesa que fue señalada como la supuesta tercera en discordia, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación sobre esa versión.

Con apenas 25 años, Tuli Acosta construyó una carrera ligada al baile y al entretenimiento. Nacida en Río Ceballos, Córdoba, descubrió desde muy chica su pasión por la danza y decidió apostar de lleno a esa profesión. Su determinación fue tal que, durante la adolescencia, dejó sus estudios para viajar a Estados Unidos y perfeccionarse en el estilo hip-hop.

Esa experiencia internacional le permitió integrar la reconocida campaña Phunk Phenomenon, un paso que fortaleció su formación artística y le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro de la industria del espectáculo. Con el tiempo, regresó a Argentina con una importante experiencia profesional.

¿Luck Ra ya tiene nuevo amor?

La llegada de la pandemia cambió el rumbo de su carrera. Gracias al crecimiento de las redes sociales, Tuli Acosta ganó miles de seguidores y comenzó a trabajar junto a grandes figuras de la música como María Becerra, Nicki Nicole y Tini Stoessel, participando en videoclips y proyectos que impulsaron aún más su popularidad. Más adelante también logró destacarse en el streaming y consagrarse campeona del Bailando.

Su vínculo con Luck Ra no es nuevo. En diciembre de 2021 ambos lanzaron la canción "Qué casualidad", una colaboración que volvió a ser mencionada luego de la ruptura del cantante con La Joaqui, alimentando las especulaciones que rápidamente se viralizaron en internet.

La propia La Joaqui intentó ponerle un freno a los rumores mediante un comunicado en sus redes sociales. Allí explicó: "Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares".

¿Luck Ra ya tiene nuevo amor?

Sin embargo, la polémica creció cuando en LAM apuntaron directamente contra Tuli Acosta. Durante el programa, Pepe Ochoa lanzó duras acusaciones y aseguró: "Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo". Sus declaraciones generaron un fuerte debate entre los seguidores de los artistas.

Lejos de responder con un comunicado formal, Tuli Acosta eligió mantener el perfil bajo. La influencer compartió un video entrenando en sus historias de Instagram junto a una breve frase, sin hacer referencia directa a las acusaciones. Mientras tanto, el escándalo sigue creciendo y los fanáticos continúan atentos a cualquier movimiento de Luck Ra, La Joaqui y Tuli Acosta.