Una breve aparición de Tuli Acosta alcanzó para reavivar las especulaciones alrededor de la separación de La Joaqui y Luck Ra. Después de quedar señalada como la supuesta tercera en discordia, la bailarina publicó un video que parecía destinado a responder a la polémica, aunque evitó negar de manera directa cualquier vínculo sentimental con el cantante.

La grabación mostró a Tuli Acosta concentrada en su entrenamiento y aparentemente alejada del revuelo que se había instalado en los medios. Sobre esas imágenes escribió: “Ni idea, yo ando en mi mundo”. La frase podía interpretarse como una forma de quitarle importancia a las versiones, pero la falta de un desmentido explícito terminó provocando nuevas preguntas entre los usuarios.

El nombre de la artista quedó involucrado luego de las acusaciones realizadas por Pepe Ochoa en LAM. Al referirse al entorno de la expareja, el panelista apuntó directamente contra Tuli Acosta y aseguró: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”. Sus dichos tuvieron una rápida repercusión, aunque no fueron acompañados por pruebas que demostraran una relación.

Hasta ese momento, La Joaqui y Luck Ra habían comunicado públicamente el final de su noviazgo sin responsabilizar a otra persona. Más tarde, la cantante habló sobre el dolor de la ruptura y negó que hubiera terceros involucrados. También reconoció que fue el cordobés quien decidió continuar su camino sin ella, una explicación distinta a la teoría que comenzó a crecer en las redes sociales.

En el anuncio inicial, la ahora ex pareja había expresado: “Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués; que nuestra relación llegó a su fin. Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobretodo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares”. El mensaje buscaba frenar las interpretaciones, pero no consiguió evitar que aparecieran nuevas versiones.

La reacción de Tuli Acosta volvió a colocarla en el centro de una historia que, hasta ahora, solo está sostenida por comentarios televisivos y sospechas virtuales. Mientras algunos seguidores consideraron que su publicación era una respuesta irónica, otros cuestionaron que no hubiera aprovechado la oportunidad para desmentir categóricamente las acusaciones vinculadas con La Joaqui.

Por el momento, no existen elementos que permitan afirmar que Luck Ra haya comenzado un romance con la bailarina ni que esa cercanía haya provocado la ruptura. Sin confirmaciones de los protagonistas, el video funcionó como combustible para una versión todavía no probada y dejó abierta una incógnita que continúa creciendo alrededor de la separación.