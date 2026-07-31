Luck Ra volvió a tener actividad en sus redes sociales pocas horas después de que La Joaqui protagonizara un momento de mucha emoción durante su participación en Luzu, donde habló por primera vez de la ruptura de la pareja. Mientras la cantante no pudo contener las lágrimas al recordar el final de la relación, él optó por no hacer referencias directas al tema y sorprendió con una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, Luck Ra compartió un carrusel con imágenes de distintos momentos de sus últimas semanas. Entre las fotografías aparecieron postales junto a su mascota, recuerdos de sus viajes y escenas vinculadas a sus actividades recientes. Como única descripción escribió: "Un poco de todo, siempre despeinado", sin hacer ninguna mención a La Joaqui ni a la separación que generó una fuerte repercusión.

Uno de los detalles que más comentarios despertó fue la elección musical del posteo. El artista acompañó las imágenes con "Está saliendo el sol", el clásico de Intoxicados, una decisión que muchos usuarios interpretaron como un posible mensaje sobre el momento personal que atraviesa, aunque él no brindó ninguna explicación al respecto.

Luck Ra de viaje tras su separación de la Joaqui

Entre las postales también se lo pudo ver disfrutando del Mundial, compartiendo tiempo con su mascota y recorriendo distintos lugares de España, país al que viajó para acompañar a Lit Killah durante La Velada del Año, uno de los eventos más importantes del mundo del streaming y el boxeo amateur.

Esa presencia en el evento también alimentó comentarios entre los usuarios, ya que algunos consideraron que podría servir para desactivar los rumores que vinculaban a Tuli Acosta como una supuesta tercera en discordia. La influencer es la expareja de Lit Killah, por lo que la coincidencia en el viaje volvió a instalar especulaciones que, hasta el momento, no tienen confirmación.

Luck Ra de viaje tras su separación de la Joaqui

Por su parte, durante su aparición en Luzu, La Joaqui dejó en claro que la decisión de terminar la relación fue tomada por Luck Ra, aunque remarcó que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad ni con la aparición de otra persona. Además, evitó responsabilizarlo por el dolor que atraviesa y habló con afecto sobre la historia que compartieron.

Mientras tanto, la publicación de Luck Ra recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Lejos de encontrar críticas, el cantante fue acompañado con comentarios positivos y muestras de cariño, en un contexto donde las palabras de La Joaqui también contribuyeron a bajar el tono de las especulaciones alrededor del final de la relación.

Luck Ra de viaje tras su separación de la Joaqui