Con el foco puesto en el descanso y lejos de las controversias que la tuvieron en el centro de la escena durante los últimos meses, Cinthia Fernández decidió tomarse unos días de vacaciones junto a sus tres hijas y Roberto Castillo. El destino elegido fue Bariloche, donde la familia disfruta de la temporada invernal y de las actividades en la nieve. Como acostumbra, la modelo y panelista fue compartiendo cada momento de la escapada a través de sus redes sociales.

Apenas llegó al sur argentino, Cinthia Fernández expresó su entusiasmo con una historia en Instagram. "Llegamos al paraíso", escribió mientras mostraba un paisaje cubierto de nieve, rodeado de bosques y montañas. Luego sorprendió a sus seguidores enseñando la cabaña donde se hospedan y confesó que siempre soñó con vivir la experiencia de alojarse en una casa en medio del bosque.

La influencer realizó un completo recorrido por el alojamiento y explicó cada uno de sus espacios. Destacó el sector destinado para guardar la ropa de esquí y evitar ingresar con todo mojado, además de mostrar que la propiedad cuenta con tres plantas, varias habitaciones y capacidad para ocho personas. Incluso reveló que sus hijas compartirían cuarto durante la estadía, algo que, según contó entre risas, no suele ocurrir cuando están en Buenos Aires.

El sueño de Cinthia Fernández

Después de instalarse, llegó el momento de disfrutar de la nieve. Desde la cabaña compartió una vista privilegiada del paisaje y escribió: "Hoy a esquiar, qué hermosa sos Argentina". Más tarde publicó una romántica postal junto a Roberto Castillo, ambos equipados con casco, antiparras y ropa térmica antes de comenzar la jornada en la montaña. "Te amo mi compañero de locuras", expresó junto a la imagen.

El viaje representa un respiro para la pareja luego de varios meses de intensa exposición pública. Tanto Cinthia Fernández como Roberto Castillo estuvieron en el centro de la atención mediática por su participación en la causa vinculada a la muerte de un niño en Comodoro Rivadavia, donde el abogado asumió la defensa del padre biológico y la panelista acompañó activamente el trabajo legal y las apariciones públicas.

Aquella participación generó fuertes repercusiones y también críticas. Entre quienes cuestionaron el rol de ambos apareció Moria Casán, quien opinó sobre la exposición de la pareja y aseguró que la presencia conjunta podía afectar la percepción pública del caso. La conductora sostuvo que, aunque comprendía la intención de colaborar, consideraba que la situación terminaba siendo demasiado mediática.

El sueño de Cinthia Fernández

Las declaraciones de Moria Casán no quedaron allí. También descartó la posibilidad de volver a compartir programa con Cinthia Fernández, al señalar que la producción tomó la decisión de no reincorporarla y que el ciclo funciona correctamente con el equipo actual. Sus palabras reavivaron el enfrentamiento mediático entre ambas figuras.

Mientras esas diferencias siguen generando repercusiones, Cinthia Fernández eligió poner el foco en su presente personal. Desde Bariloche, junto a Roberto Castillo y sus hijas, continúa compartiendo imágenes de sus vacaciones, dejando por unos días las polémicas de lado para disfrutar de uno de los destinos más elegidos del invierno argentino.