La influencer Sofía Gonet, más conocida como "La Reini", volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar un video en el que decidió mostrarse como pocas veces. Lejos de los looks producidos y del maquillaje que suele lucir en eventos y redes sociales, la creadora de contenido apareció recién levantada, con la cara lavada, el pelo despeinado y sin filtros, mostrando cómo comienza cada una de sus mañanas.

El video fue compartido en su cuenta de TikTok y rápidamente despertó cientos de reacciones. Allí, Sofía Gonet explicó que su rutina empieza alrededor de las 7:30 de la mañana y que sus días suelen extenderse hasta altas horas de la noche debido a la cantidad de compromisos laborales que mantiene. "Ustedes se piensan que soy vaga, pero la verdad es que manejo estos horarios. Mi día arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche, gracias a Dios trabajo demasiado", expresó.

Durante la grabación, La Reini mostró paso a paso su rutina de cuidado personal. Entre los hábitos que compartió se destacaron el cepillado de dientes, el uso de productos de skincare, la limpieza facial y hasta un raspador lingual, además de contar que prefiere utilizar el hilo dental después de cada comida. Todo fue acompañado por su clásico tono descontracturado y con mucho humor.

Uno de los momentos más tiernos del video llegó cuando apareció su perro. Sofía Gonet interrumpió por unos segundos su preparación para saludar y mimar a su mascota, dejando ver un costado mucho más cotidiano y familiar antes de continuar con la agenda prevista para el resto del día.

Después de esa primera parte de la mañana, la influencer mostró el cambio de imagen para afrontar una intensa jornada laboral. Su maquilladora llegó a su casa para realizar la producción que utilizaría durante unas ocho horas de entrevistas y compromisos profesionales, marcando el contraste entre el antes y el después de su rutina.

El look elegido estuvo compuesto por prendas completamente negras y un llamativo tapado de piel sintética. Además, Sofía Gonet aprovechó el video para anticipar que continúa trabajando en el desarrollo de un nuevo perfume y adelantó que, debido a las actividades previstas, probablemente tendría que modificar su imagen varias veces a lo largo del día.

Sofía Gonet sorprende a todos

El presente profesional de Sofía Gonet atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras alcanzar una enorme popularidad gracias a su participación en MasterChef Celebrity, la influencer continúa ampliando su presencia en televisión y redes sociales. Recientemente también confirmó que formará parte del reality Pop Stars, el ciclo que regresará a Telefe con una propuesta renovada y una fuerte apuesta al universo digital.

En paralelo, antiguas fotografías de La Reini volvieron a circular en redes sociales y generaron debate entre sus seguidores por el cambio de imagen que experimentó con el paso de los años. Sin embargo, la propia influencer dejó en claro que esa evolución fue mucho más allá de lo estético y respondió a una estrategia para potenciar su carrera. Con millones de seguidores y una agenda cada vez más cargada, Sofía Gonet continúa consolidándose como una de las figuras jóvenes con mayor crecimiento dentro del espectáculo argentino.