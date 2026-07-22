Las vacaciones de Cinthia Fernández volvieron a quedar en el centro de la escena. Luego de disfrutar unos días en Bariloche junto a sus hijas Charis, Bella y Francesca, la influencer emprendió un nuevo viaje a Punta Cana, aunque esta vez lo hizo junto a su pareja, Roberto Castillo, y las hijas de él, Helena y Olivia. La ausencia de sus tres nenas no pasó desapercibida y desató una fuerte polémica en redes sociales.

Las imágenes desde el Caribe generaron una catarata de comentarios de usuarios que cuestionaron la decisión de viajar sin sus hijas. Incluso, algunos la acusaron de ser una "mala madre", algo que motivó a Cinthia Fernández a romper el silencio y brindar una explicación detallada sobre cómo se organizó el viaje familiar.

A través de sus redes, la mediática aseguró que muchas personas le consultaron con respeto por qué sus hijas no estaban con ella. "Efectivamente no vine con ellas", comenzó diciendo antes de aclarar que las adolescentes participaron activamente de la decisión. Según explicó, ellas tuvieron la libertad de elegir qué vacaciones preferían disfrutar.

Cinthia y Roberto Castillo de vacaciones sin las nenas

La influencer contó que la familia tenía dos alternativas: viajar todos juntos nuevamente al hotel temático Nickelodeon en Punta Cana o que sus hijas esperaran unos meses para conocer un destino diferente. Finalmente, Charis, Bella y Francesca optaron por esa segunda posibilidad, ya que ya habían visitado el complejo turístico años atrás.

En ese contexto, Cinthia Fernández recordó un momento muy difícil que atravesó durante aquellas vacaciones de 2022. Reveló que Francesca sufrió un severo virus estomacal que obligó a una internación, por lo que prácticamente no pudo disfrutar del viaje. "Yo también estuve los otros cuatro días dentro de una clínica porque estuvo muy grave", relató, al explicar que esa experiencia también influyó en la conversación familiar.

La panelista señaló que, tras analizar todas las opciones, sus hijas manifestaron el deseo de conocer un lugar completamente nuevo. Por ese motivo, confirmó que en octubre viajarán junto a ella a Miami, un destino que, según explicó, las tres soñaban visitar desde hace mucho tiempo.

Cinthia y Roberto Castillo de vacaciones sin las nenas

Además, Cinthia Fernández aprovechó para responderles a quienes la cuestionan constantemente por la dinámica familiar que mantiene junto a Roberto Castillo y sus respectivas hijas. Recordó que semanas atrás también hubo críticas cuando viajó únicamente con sus propias nenas a Bariloche, mientras que en esa oportunidad no participaron las hijas de su pareja.

Finalmente, la modelo remarcó que, como madre separada, organiza las vacaciones respetando los tiempos que comparte con sus hijas y defendió la relación que construyó con ellas. "Creo que es la única cosa bien que hice en mi vida. Trato de ser la mejor madre que puedo ser y todo es amor, no algo material", expresó, dejando en claro que las decisiones familiares fueron consensuadas y rechazando las acusaciones que recibió en redes sociales.