Las vacaciones de Juana Repetto en San Martín de los Andes quedaron reflejadas en una serie de imágenes que compartió en sus redes sociales. La actriz e influencer viajó junto a sus hijos para disfrutar de la nieve y aprovechar unos días en uno de los destinos más elegidos del invierno argentino. La propuesta incluyó jornadas al aire libre y mucho contacto con la montaña, una experiencia que los chicos esperaban con entusiasmo.

Durante la estadía, Juana Repetto acompañó a Belisario y Toribio en su pasión por el esquí, un deporte que conocieron gracias a su papá, Sebastián Graviotto, instructor de la disciplina. Mientras los dos mayores disfrutaban de las pistas, la influencer también se ocupó de los cuidados del pequeño Timoteo, quien todavía no participa de las actividades en la nieve.

Como acostumbra a hacer con sus seguidores, Juana Repetto respondió distintas consultas sobre el viaje y explicó cómo logró organizar una escapada con tres hijos. Allí reveló que no estuvo completamente sola y destacó la ayuda de una amiga muy cercana. "Vine con mi amiga del alma que me ayudó mil", contó, agradeciendo el apoyo recibido durante toda la estadía.

Así pasó sus días en San Martín de los Andes

La actriz también explicó que decidió no dejar al bebé en una guardería mientras sus hermanos esquiaban. "Esta vez nosotros no esquiamos. Con los tres me manejé igual hasta el momento. Hasta que no empiezan a esquiar me quedo yo con ellos porque en guardería no los dejo y viajo sin niñera, por ahora", expresó, dejando en claro que prioriza acompañar personalmente a sus hijos.

Otro de los temas que más llamó la atención fue la ausencia de Sebastián Graviotto durante esos días. Ante las preguntas, Juana Repetto explicó que el padre de los chicos se encontraba en Bariloche, ya que había viajado con anticipación por otros compromisos. Sin embargo, aseguró que la idea era reencontrarse durante las vacaciones para compartir tiempo en familia.

"Vinimos cuatro días acá a San Martín de los Andes y si podemos vamos a meter un viaje en el medio para que se haga más corta la distancia. Se fue el martes, ellos lo habían visto dos días antes. No tenía sentido hacer tres horas de auto, pero la intención siempre es ir a verlo. Además, todos mueren por esquiar con Sebi", relató la influencer sobre la organización familiar.

Así pasó sus días en San Martín de los Andes

Más allá de las postales de la nieve y los paisajes, Juana Repetto también mostró el lado menos visible de las vacaciones. Reconoció que viajar con tres chicos pequeños demanda un enorme esfuerzo físico y que las jornadas terminan siendo muy intensas. "Estoy agotada. Ayer llegamos del cuarto día de esquí, de cargar las cosas de los dos, la mochila llena de ropa, el carrito que hay que levantar en la nieve y el bebé", confesó.

Pese al cansancio, la actriz aseguró que repetiría la experiencia sin dudarlo. "Yo vuelvo muy cansada, pero ellos aman este deporte por Sebi y yo amo que lo hagan. Nos invitaron y nos la jugamos. Estoy cansada, pero re valió la pena y lo volvería a hacer", concluyó Juana Repetto, dejando en evidencia que para ella el esfuerzo vale la pena cuando se trata de compartir momentos inolvidables junto a sus hijos.