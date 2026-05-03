La noche familiar tomó un rumbo inesperado para Juana Repetto, que terminó en una guardia médica después de un accidente doméstico que encendió todas las alarmas. La actriz contó que su hijo Belisario se golpeó la cabeza en su casa y que, ante la recomendación profesional, decidió avanzar con los controles necesarios.

El episodio se conoció a través de sus redes sociales, donde Juana Repetto suele mostrar parte de su vida cotidiana con sus hijos. Esta vez, sin embargo, la imagen que compartió dejó ver un momento de tensión: Belisario aparecía con hielo en la cabeza, sostenido con una bandana, mientras ella estaba junto a su bebé Timoteo.

Sin darle demasiadas vueltas al susto, Juana Repetto acompañó esa postal con una frase breve que alcanzó para explicar el cierre del día: “Cerrando el juernes en la guardia”. La publicación generó preocupación inmediata entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarle qué había pasado y cómo seguía el nene.

El accidente, según explicó después, ocurrió con una hamaca. No se trató de un simple golpe menor, ya que la estructura era pesada y eso llevó a que le recomendaran una revisión más completa. En ese contexto, la actriz prefirió no esperar y se acercó a una clínica para descartar cualquier complicación.

Con el correr de las horas, llegó el mensaje que muchos esperaban. “Ayer Beli se golpeó con una hamaca de madera maciza muy pesada y me sugirieron una placa. Por suerte todo perfecto”, escribió, dejando en claro que los estudios no arrojaron señales de alarma y que la situación había quedado bajo control.



La hija de Reina Reech también mostró parte de la herida que sufrió Belisario, aunque lo hizo ya desde un escenario mucho más tranquilo. El susto inicial había pasado, pero la repercusión del episodio siguió creciendo por la cercanía con la que ella suele compartir este tipo de momentos familiares.

Ante la cantidad de mensajes recibidos, la actriz eligió cerrar el tema con una aclaración simple y directa: “Estamos bien”. Esa frase terminó de llevar calma a sus seguidores y marcó el final de una jornada que empezó con miedo, siguió con controles médicos y terminó con alivio en la intimidad familiar.