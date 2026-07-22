Nazarena Vélez dejó a todos sorprendidos con una confesión inesperada durante una emisión de Storytime, el programa de streaming de Bondi que comparte con Barbi Vélez y Alejandra Maglietti. En medio de una charla distendida, la panelista recordó que en el pasado tuvo la oportunidad de acercarse sentimentalmente a Luis Miguel, aunque decidió dar un paso al costado antes de que la historia comenzara.

La actriz explicó que durante muchos años sintió una admiración muy especial por el cantante mexicano y que su atracción siempre estuvo marcada por un fuerte componente de fantasía. Sin embargo, cuando la posibilidad de conocerlo desde otro lugar apareció, entendió que la realidad era muy distinta a la imagen idealizada que tenía del artista. “Yo tuve así como una cosa muy platónica, muy platónica, pero que después cuando lo vi que se podía hacer real, me cagué”, recordó entre risas.

Al profundizar en los motivos de su decisión, Nazarena Vélez aseguró que conocía el estilo de vida que llevaba Luis Miguel y que eso le hizo pensar que cualquier vínculo tendría pocas posibilidades de prosperar. “Sabía que no iba a poder ser. Él estaba en otro país, viajaba todo el tiempo, era mujeriego. Por un montón de cosas sabía que no iba a funcionar”, expresó con absoluta sinceridad.

Lejos de arrepentirse, la actriz contó que eligió proteger sus sentimientos antes que convertirse en una aventura pasajera del intérprete de La incondicional. Según explicó, prefería evitar una situación que la dejara emocionalmente afectada mientras él continuaba con su vida y sus giras internacionales.

“Realmente este chabón me encanta y voy a ser una más acá en Argentina que no me va a ver después nunca más. Yo voy a quedar enroscada y una más no voy a ser”, sostuvo Nazarena Vélez, dejando en claro que su decisión estuvo basada en el cuidado personal y no en la falta de interés por el artista.

Nazarena Vélez ¿Estuvo con Luismi?

Incluso, reflexionó que el desenlace podría haber sido distinto si no hubiera sentido una admiración tan grande por Luis Miguel. “Capaz que si no me importaba un carajo, sí, porque iba a ser uno más para mí”, comentó, dejando entrever que la intensidad de sus sentimientos fue justamente lo que la llevó a decir que no.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la honestidad de Nazarena Vélez al recordar una situación tan personal. Muchos coincidieron en que su explicación resultó comprensible, mientras otros imaginaron cómo habría sido una historia de amor entre la actriz argentina y una de las máximas figuras de la música latina.