Después de atravesar días de fuerte tensión por su enfrentamiento legal con Wanda Nara volvió a reencontrarse con sus hijas, quienes habían pasado un tiempo junto a Mauro Icardi. Apenas se produjo ese esperado momento, la conductora organizó un viaje familiar rumbo a París, donde disfruta de unos días de descanso acompañada por parte de sus hijos antes de continuar con otros compromisos en Europa.

En esta escapada viajaron Francesca, Isabella, Constantino, Benedicto y el resto del grupo familiar, aunque hubo una ausencia que no pasó inadvertida. Valentino López, el mayor de los hijos de Wanda Nara, permaneció en Argentina debido a sus compromisos deportivos con las divisiones inferiores de River Plate, por lo que se sumaría más adelante si su agenda se lo permite.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores fue la presencia de Martín Migueles. Aunque Wanda Nara evitó mostrarlo en las imágenes que compartió en sus redes sociales, fue Ángel de Brito quien difundió una fotografía de ambos en el aeropuerto. Además, distintos testigos aseguraron que el empresario comparte el viaje junto a la mediática y toda su familia.

Wanda Nara la pasa de lujo

Wanda Nara la pasa de lujo

La situación volvió a alimentar las versiones sobre una posible reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles. Si bien hace varios meses la empresaria había comunicado públicamente el final de la relación, nunca confirmó un regreso sentimental. Aun así, las reiteradas apariciones juntos mantienen vivas las especulaciones, aunque ambos optan por no hacer declaraciones sobre su vínculo.

Durante las vacaciones también hubo espacio para momentos familiares que emocionaron a sus seguidores. Wanda Nara publicó distintas postales donde quedó reflejada la excelente relación entre sus hijos. Los adolescentes que tuvo con Maxi López volvieron a demostrar el cariño y la complicidad que mantienen con sus hermanas menores, protagonizando escenas de juegos, abrazos y gestos de protección que rápidamente generaron cientos de comentarios positivos.

Además del tiempo compartido en familia, Benedicto y Constantino aprovecharon la estadía en París para reencontrarse con amigos que habían conocido durante los años en que vivieron en Francia, cuando Mauro Icardi integraba el plantel del Paris Saint-Germain. Las reuniones estuvieron marcadas por largas conversaciones, recuerdos y momentos que les permitieron revivir una etapa muy importante de sus vidas.

Wanda Nara la pasa de lujo

Wanda Nara la pasa de lujo

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Como suele ocurrir en cada uno de sus viajes, Wanda Nara también dedicó parte de su agenda al lujo y las compras. En sus primeras horas en la capital francesa recorrió una exclusiva perfumería y luego visitó distintas boutiques de marcas internacionales, donde adquirió varios productos que compartió parcialmente a través de sus redes sociales.

Por el momento no trascendió cuántos días permanecerá la familia en Francia, aunque el itinerario ya tendría una próxima parada confirmada. El grupo viajará luego hacia Milán, ciudad donde Wanda Nara posee una propiedad, antes de regresar a Buenos Aires para retomar sus compromisos laborales y las actividades escolares y deportivas de sus hijos.

Wanda Nara la pasa de lujo

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