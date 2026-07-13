El amor empieza sin rostros, sin miradas y sin contacto físico en la nueva apuesta de Netflix con Wanda Nara y Darío Barassi. Love Is Blind: Argentina regresa con una segunda temporada y vuelve a poner a prueba una pregunta tan simple como incómoda: si una pareja puede formarse solo a partir de una conexión emocional.

El reality reúne a un grupo de solteros y solteras que aceptan participar de un experimento muy particular. Durante la primera etapa, los participantes conversan dentro de cabinas separadas, donde no pueden verse cara a cara. La única herramienta para conocerse es la palabra, por lo que cada vínculo se construye sin intervención de la apariencia física.

La dinámica propone que, si dos personas sienten una conexión fuerte, puedan comprometerse antes de haberse visto por primera vez. Recién después de esa decisión llega el encuentro cara a cara, uno de los momentos más esperados del formato y también el punto en el que el experimento empieza a cambiar de intensidad.

Wanda Nara y Darío Barassi vuelven a estar al frente del ciclo como anfitriones. Ambos acompañan a los participantes durante las distintas etapas del proceso, desde las primeras charlas en las cabinas hasta las decisiones más difíciles. Con estilos distintos, pero complementarios, conducen una experiencia atravesada por romance, dudas, nervios y conflictos.

Una vez que las parejas se conocen, el reality deja atrás el misterio inicial y pasa a una fase mucho más concreta. Los participantes deben convivir, enfrentarse a la rutina, presentar a sus familias y comprobar si aquello que nació sin verse puede sostenerse en la vida real. Ahí aparecen las diferencias, los miedos y las preguntas que cada pareja debe resolver antes del final.

El último paso es el altar. Allí, cada pareja debe decidir si sigue adelante con el casamiento o si la conexión que parecía tan fuerte dentro de las cabinas no alcanza fuera del experimento. Esa definición convierte a Love Is Blind: Argentina en una mezcla de reality romántico, convivencia y prueba emocional.

Con esta segunda temporada, Netflix busca repetir el impacto de la primera edición y reforzar uno de sus formatos más comentados. De la mano de Darío Barassi y Wanda Nara, el programa vuelve a apostar por historias de amor poco convencionales, vínculos nacidos a ciegas y decisiones que pueden cambiar por completo la vida de sus protagonistas.