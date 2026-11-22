La foto de una milanesa abierta al medio le valió a Francis Mallmann 3.000 críticas en Instagram, según contó el chef en Otro día perdido (eltrece). Mario Pergolini recuperó un video de la preparación que el cocinero había compartido en YouTube y le dio la oportunidad de explicar qué había buscado con ese punto azul que dejaba el lomo rojo en el centro.

Antes de llegar al corte que había generado la discusión, el video mostraba un detalle que también llamó la atención de Pergolini. Para el empanado, el chef parte de un pan de miga fresco. Le saca la corteza, lo procesa y enseguida usa esa miga para cubrir el lomo. “En contra de cómo se empana siempre”, observó el conductor al ver con qué reemplazaba el pan rallado. “Es mi milanesa”, le contestó el invitado.

Una vez abierta la pieza, quedaban a la vista tanto el dorado de la cubierta como los distintos tonos de la carne. Francis Mallmann invitó a Pergolini a mirar un poco más allá de la franja roja que se veía en la foto. “Y un poquito jugosa es rica. A mí me gusta en ese punto, está caliente. Si te fijás, tiene una parte cruda en el medio, abajo está un poco cocida, la cáscara del pan fresco está doradita”.

El conductor había anticipado la posición del equipo al hablar de “nuestras dudas con respecto al punto de la milanesa”. La explicación del chef aportaba algo que la imagen por sí sola difícilmente podía transmitir. Según dijo, el lomo estaba caliente al servirlo, aun en el centro, donde había conservado ese color. Por fuera, la miga fresca había formado la capa crocante que buscaba.

La discusión había pasado del video de la receta a la foto del plato terminado. Al recordar la repercusión de esa publicación, Francis Mallmann le puso un número a los cuestionamientos que había leído en su cuenta. “Cuando subí esa foto a Instagram tuve 3.000 críticas”, le contó a Pergolini.

Después de explicar por qué a él le gustaba así, el cocinero dejó la decisión sobre las demás milanesas en manos de quien fuera a comerlas. El lomo con el centro rojo era su elección, tan personal como la de procesar la miga justo antes de empanarlo. “Cada uno tiene que elegir el punto de la carne”.