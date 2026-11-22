Cuando Dante Ortega respondió en redes a los comentarios homofóbicos que recibían él y sus hermanas, contó que había pasado dos años rezando para dejar de ser gay. En una entrevista con la revista CARAS, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés volvió sobre aquel recuerdo y habló de algo que le había costado admitir: él también había hecho propios algunos de los prejuicios que hoy cuestiona.

“Durante mucho tiempo fui un gay reprimido, tenía ciertos pensamientos homofóbicos y después me di cuenta de que la homofobia es sinónimo de represión”, reconoció. El participante de Es mi sueño (eltrece) ubicó el cambio alrededor de los 18 años. Hasta entonces había sentido que su orientación era algo que podía modificar. A esa edad empezó a entenderla como una parte de sí mismo que quería abrazar.

Al hablar de aquellos años, Dante Ortega hizo una distinción que para él era importante. Había sufrido, pero en su casa siempre había encontrado cariño y podía contar con sus seres queridos. “Tuve que atravesar esa resistencia a ser yo mismo y, cuando finalmente quité esa barrera, empecé a liberarme”, recordó. De su mamá, en particular, dijo haber aprendido la dulzura y la empatía con las que procura tratar a los demás.

Asumir su sexualidad también cambió la manera en que recibía los comentarios de afuera. Según explicó, uno puede sentirse en paz con su identidad y aun así saber que, al mostrarse tal como es, va a quedar expuesto al rechazo. Para el joven, llevar un apellido conocido hacía especialmente difícil pasar inadvertido, algo que volvió a experimentar cuando los mensajes alcanzaron también a sus hermanas.

Para Dante Ortega, esa experiencia está ligada al sentido que le da hoy al orgullo. Además de poder decidir cómo vivir su vida, habló de la importancia que tiene para él seguir yendo a las marchas. Recordó l violencia que sufrieron mujeres trans en los bosques de Palermo y señaló que haber crecido acompañado lo había puesto en una situación distinta de la que les toca atravesar a otras personas.

Cuando le preguntaron qué les diría a los chicos que hoy atraviesan algo parecido, eligió volver a aquellas oraciones, esta vez con un deseo muy distinto del que tenía entonces. “Que recen siempre por ser ellos mismos. Que hagan todo lo contrario de lo que hice yo durante mucho tiempo y que disfruten, porque la sexualidad es algo para disfrutar y el amor también”.