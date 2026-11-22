Marta Fort confirmó que terminó su relación con el empresario uruguayo Juan Manuel Ramírez y, cuando le preguntaron por la ruptura, tuvo que aclarar también qué vínculo tiene con Nazareno Casero. El nombre del actor, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe), apareció en una versión según la cual Ramírez habría sentido celos de él. La hija de Ricardo Fort descartó que entre los dos hubiera un romance.

Lo que cada uno contó sobre el final del noviazgo tuvo bastante más que ver con la vida que llevaban fuera de las grabaciones. Para Ramírez, las diferencias se hacían visibles hasta en una cena. Según el empresario, algunas de las salidas que compartía con la participante del reality podían costar entre 500 y 1.000 dólares.

Marta Fort también habló de plata cuando conversó con José María Listorti en Blender, aunque lo hizo desde otro lugar. A su entender, era ella quien tenía que adaptarse a las posibilidades económicas de su pareja. La frase que eligió para describir ese esfuerzo fue bastante más dura que el ejemplo que había dado el uruguayo. “Tenía que rebajarme un poco a su nivel”.

En SQP (América TV), la influencer puso el acento en las inseguridades que, según ella, habían desgastado la relación. Dijo que había intentado que Ramírez se sintiera seguro pese a la distancia y a las diferencias económicas. Al evaluar cómo les había ido en ese intento, volvió a apuntar contra él. “No le dio la talla para estar conmigo”.

Qué dijo Marta Fort sobre Nazareno Casero

Después de la separación, a la hija de Ricardo Fort le llegó el rumor de que Ramírez habría tenido un acercamiento con una expareja. Esa versión quedó sin confirmar. En paralelo circuló otra que involucraba al actor de MasterChef Celebrity, a quien el empresario habría visto con celos mientras compartía el certamen con su entonces novia.

En un móvil de Puro Show (eltrece), un cronista le preguntó a Marta Fort por su relación con Casero. Un segundo periodista retomó el tema y reunió en una misma pregunta la supuesta reacción de Ramírez y la posibilidad de que hubiera algo más entre los dos participantes. “Te escuchamos que te celaba en MasterChef. ¿Pasa algo ahí?”.

La respuesta de la influencer se limitó a lo que le habían preguntado sobre su compañero de las cocinas. Sin atribuirle al actor ningún papel en el final de su noviazgo, descartó en tres palabras la versión de un romance. “No pasa nada”.