El mundo del espectáculo sumó un nuevo escándalo luego de que trascendiera que Morena Rial habría iniciado una demanda millonaria contra Yanina Latorre. La información fue revelada en el programa del canal de streaming Jotax, donde aseguraron que la hija de Jorge Rial reclamaría cerca de 200 millones de pesos por comentarios que la panelista habría realizado en redes sociales.

Según detallaron en el ciclo, el conflicto comenzó a tomar fuerza luego de que se viralizara un video protagonizado por Yanina Latorre durante unas vacaciones en la zona de las Cataratas del Iguazú. En esas imágenes, la conductora relataba una situación con los monos que suelen acercarse a los turistas en el lugar.

En el video, Yanina Latorre aparece entre risas contando el episodio y bautizando la situación como el “Monogate”. Mientras describía lo que ocurría alrededor de su habitación, lanzó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

En medio de la grabación, la panelista comentó: “Vino la banda de More”, en referencia a Morena Rial, recordando el escándalo que había protagonizado meses atrás tras haber sido detenida por un intento de escruche. La comparación generó risas en el momento, pero luego provocó fuertes críticas.

Sin embargo, el momento más polémico llegó segundos después cuando Yanina Latorre se acercó al balcón de su habitación y observó a un mono con su cría sobre el lomo. Intentando espantar al animal, lanzó una frase que se volvió viral en cuestión de horas.

“Es More Rial y el pibe”, expresó Yanina Latorre en el video, en alusión directa a Morena Rial y a Amadeo, el segundo hijo de la mediática. Ese comentario fue el que más indignación generó entre los seguidores de la hija de Jorge Rial.

De acuerdo a lo que contaron en el programa del canal Jotax, Morena Rial habría decidido avanzar judicialmente contra Yanina Latorre por considerar que los dichos no solo la afectan a ella, sino también a su hijo Amadeo, quien es menor de edad y no puede defenderse.

Por ese motivo, la influencer estaría impulsando una demanda cercana a los 200 millones de pesos contra Yanina Latorre. Todo esto mientras cumple prisión domiciliaria, situación que no le impediría avanzar con las acciones legales por la polémica frase.