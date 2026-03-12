La salida de Morena Rial de la cárcel de Magdalena generó un fuerte impacto mediático y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Luego de varios meses detenida, la hija de Jorge Rial abandonó el penal y comenzó a cumplir prisión domiciliaria en el departamento de su hermana, Rocío Rial, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La llegada de Morena Rial al edificio no pasó desapercibida. Paparazzi y cronistas aguardaban en la puerta para captar las primeras imágenes de su nueva etapa fuera del penal. Allí se la vio reencontrarse con sus seres queridos en medio de un clima cargado de expectativa y curiosidad por conocer cómo continuará su vida.

En medio del revuelo mediático, hubo otro detalle que llamó especialmente la atención. Rocío Rial, quien siempre mantuvo un perfil muy bajo y evitó exponerse públicamente, reapareció ante las cámaras. La joven se había mantenido alejada de los medios durante años y su presencia sorprendió a muchos.

Las imágenes de Rocío Rial rápidamente se viralizaron en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que hacía tiempo no se la veía y notaron algunos cambios en su apariencia. En las fotos se la observó sin sus tradicionales lentes y con un aspecto más delgado, lo que generó múltiples comentarios.

Durante todo el tiempo que Morena Rial estuvo detenida, fue Rocío Rial quien se ocupó del cuidado de su sobrino Amadeo. Ahora ambas volverán a compartir techo, tal como lo hacían cuando eran chicas. Sin embargo, el nuevo régimen judicial implica reglas estrictas que la influencer deberá cumplir.

En un momento de la tarde, Morena Rial salió al balcón del departamento y habló brevemente con los periodistas que aguardaban en la calle. “Estoy bien, con mi hijo que está durmiendo la siesta, pero todo tranqui. Al nene siempre lo cuidaron bien, por eso siempre estuve tranquila. Estoy muy contenta de estar acá”, expresó.

La joven también recordó su paso por el penal de Magdalena, donde estuvo detenida durante siete meses por su participación en robos a viviendas en Villa Adelina. “No deja de ser un encierro, no deja de ser una cárcel, pero en ningún momento nadie me faltó el respeto y estuvo todo bien”, afirmó.

Por último, Morena Rial habló sobre sus planes a futuro y aseguró que quiere cambiar su rumbo. “Tengo permitidas dos personas, y son mis dos amigos de máxima confianza, y después no tengo más nadie por ahora. Seguramente empiece a estudiar abogacía. Obviamente voy a hacer las cosas bien para no estar más alejada de mi hijo y de mis hijos”, concluyó.