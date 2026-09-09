La muerte de Chiche Gelblung a los 82 años hizo resurgir uno de los experimentos televisivos más audaces de su carrera. En 1995, el periodista destinó cerca de 4.000 dólares a fabricar un extraterrestre y reproducir una autopsia en el estudio. No pretendía alimentar el misterio, sino probar que el supuesto documento podía falsificarse.

Aquel desafío surgió después de la difusión de una filmación de 17 minutos sobre el célebre incidente de Roswell. El material era presentado como un registro científico e histórico del cuerpo de un alien encontrado tras la caída de una nave en Estados Unidos. Aunque despertaba sospechas, su falsedad todavía no había sido expuesta de una forma contundente ante las cámaras.

Para desarmar el engaño, Chiche Gelblung decidió reconstruir cada elemento de la grabación con un presupuesto mucho menor al que se había pagado por sus derechos de televisación. “Vamos a demostrar que esto es trucho. Entonces hicimos una copia exacta a la del supuesto incidente Roswell, con mucho menos presupuesto, creo que unos 4.000 dólares”, recordó años más tarde sobre aquella apuesta.

Nada quedó librado al azar dentro del estudio de Memoria, el ciclo que conducía por Canal 9. El equipo encargó un muñeco con la apariencia del supuesto ser extraterrestre, preparó su vestimenta y replicó la sala donde se desarrollaba la intervención. Para representar los órganos utilizaron menudos de pollo, mientras que diferentes personas asumieron el papel de los médicos que realizaban el procedimiento.

El efecto buscado dependía de que la copia resultara tan convincente como la filmación original. “Mandamos a fabricar el marciano, le pusimos la ropa y quedó exactamente igual al de Estados Unidos. Desde entonces, allá lo toman como un ejemplo de cómo se desmitifica una fake news”, explicó el conductor al recordar la repercusión internacional que alcanzó la emisión.

La escena comenzó con la presentación del presunto documental, como si los televidentes fueran a observar una prueba auténtica. Sin embargo, la transmisión fue interrumpida abruptamente por Chiche Gelblung, quien apareció para advertir que todo era falso. La posterior revelación del montaje dejó al descubierto lo sencillo que podía resultar construir una historia verosímil mediante una puesta televisiva cuidadosamente preparada.

Con el paso de los años, aquella recreación dejó de ser solamente una extravagancia costosa. Según contó Chiche, más de 200 universidades de distintas partes del mundo solicitaron autorización para mostrar el programa como ejemplo de verificación periodística. Tras su muerte, la autopsia del marciano vuelve a recordarse como una demostración del estilo provocador con el que convirtió una sospecha en uno de los momentos más inolvidables de la televisión argentina.