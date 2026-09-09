Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei de Palermo. La noticia instaló una pregunta inmediata sobre la enfermedad que padecía y qué provocó el desenlace. Por lo que desde su entorno mencionaron una patología de base como el principio de su triste final.

La principal información conocida sobre su última hospitalización estuvo relacionada con las dificultades que presentaba para respirar. Allegados al conductor explicaron que “fue internado por un problema respiratorio” y señalaron que esa complicación se desprendía de una afección previa. Sin embargo, aún no se dieron a conocer públicamente las razones específicas de su fallecimiento.

Horas antes de que su salud se deteriorara, Chiche Gelblung todavía se encontraba concentrado en sus compromisos profesionales. Personas cercanas al periodista aseguraron que había trabajado con normalidad hasta el día anterior y estaba “armando un nuevo programa de streaming”. Su posterior internación y el desenlace ocurrido a los 82 años causaron una profunda sorpresa por la velocidad con la que se conocieron los acontecimientos.

Meses atrás, tras recibir el alta por otra complicación médica, el conductor había intentado llevar tranquilidad sobre su estado. “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, le contó entonces a Ángel de Brito durante una comunicación con LAM. Con su habitual tono despreocupado, inmediatamente agregó: “Pero ya está, ya pasó, se superó”.

En aquella oportunidad también circularon versiones sobre un supuesto ataque cardíaco, pero él mismo decidió desmentirlas. “Si hubiera tenido un infarto, no estaría acá”, respondió con humor. Aquella hospitalización se había producido después de una descompensación por la que debieron colocarle dos stents y mantenerlo durante tres días bajo observación en el Sanatorio Los Arcos.

Esa recuperación tampoco logró alejarlo de sus actividades. Chiche Gelblung reconocía que los médicos le pedían disminuir el ritmo, aunque no estaba dispuesto a abandonar sus programas: “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”. Tras el alta, había retomado sus tareas en Radio del Plata y Net TV.

El último año de Chiche Gelblung había estado atravesado por distintos problemas de salud. En junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y afrontó una extensa recuperación por una trombosis en el tobillo. También sufrió una caída en su casa, una lesión cerca del ojo izquierdo y nuevas descompensaciones. A esos antecedentes se sumaban una internación por un cuadro febril y otra anterior por una insuficiencia renal.

Por ahora, ninguno de esos episodios fue señalado oficialmente como el motivo de su muerte. Lo confirmado es que el periodista ingresó al Mater Dei por una dificultad respiratoria relacionada con una patología previa cuyo diagnóstico no fue informado. Esa falta de precisión mantiene abierta la incógnita mientras colegas, amigos y espectadores despiden a una figura que marcó durante décadas al periodismo argentino.