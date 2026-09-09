La carrera periodística de Chiche Gelblung se divide claramente en su paso por la gráfica, la radio y la televisión. Pero fue sin duda desde su programa Memoria, en Canal 9, a mediados de los '90, donde surgió el Chiche creador de momentos televisivos de alto impacto. Casi siempre bordeando lo bizarro, como se verá. Aquí, un compilado de diez momentos destinados a ser recordados cuando no hablábamos de virales. Para más sobre la trayectoria del periodista, podés leer nuestra nota sobre los grandes conductores de la televisión argentina.

La autopsia del ET

Memoria fue el programa desde el que Chiche comenzó a patentar su estilo televisivo. Para muestra, la famosa autopsia del ET. En una nota con Fernando Dente, el periodista explicó: "En realidad, nosotros hicimos una joda. Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental. Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos tres kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo".

Mirtha Legrand, sacada con Daniel Tinayre en un corte

Mirtha Legrand discute, sacada, con su marido, Daniel Tinayre. No están al aire, es un corte. Algo no le gustó, algo salió mal, y Mirtha se lo reprocha a su esposo. Chiche contó la trastienda: "Me lo trajo Gerardo Rozín. Me dice: '¿Te animás a poner esto?' Por supuesto que me animo". Hoy sería viral, claro.

Los diez momentos televisivos imperdibles de Chiche Gelblung

Con Mariana Nannis: "¿Vos tuviste que sacar alguna puta de encima de Claudio?"

Con esa crudeza podía preguntar Chiche. Y olfateaba como pocos las notas de alto impacto. Tema: botineras. Personaje: Mariana Nannis, por entonces la mujer de Claudio Caniggia. "Mariana, vos hablaste que alrededor del fútbol hay dos mil prostitutas", arrancó Chiche.

Con Yiya Murano: "Soy inocente, señor Gelblung"

Otra nota de alto impacto. "Si es verdad lo que dice la Justicia, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia", presentó Chiche a Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat. Tras una serie de preguntas, ella dijo mirando a cámara: "Soy inocente, señor Gelblung, no he matado, no soy una asesina". Su caso se hizo tan famoso que el año pasado llegó al streaming en formato serie. Si querés conocer más sobre el caso, podés consultar la serie Yiya en plataformas digitales.

Alejandra Pradón bajo el detector de mentiras

Chiche llevó a la vedette Alejandra Pradón para que se someta al detector de mentiras. La pregunta del millón fue "¿Alguna vez fuiste infiel?". "El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas", explicó Chiche.

Graciela Alfano y Matías Alé se desnudan en vivo

Graciela Alfano y Matías Alé salieron entre 1999 y 2008. Chiche los desafió en cámara y no tuvieron problemas en ir quitándose la ropa. "¡Dos dementes!", se defiende Chiche. "Al otro día nos querían levantar el programa. Pero eso eran dos dementes".

Con Flavia Miller y Jaime Bayly

Chiche había invitado a Jaime Bayly y, en medio de la entrevista, hizo un móvil con Flavia Miller. Hablando sobre cuestiones estéticas, le preguntó: "¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?".

Con Freddy Villarreal, su imitador

Freddy Villarreal no podía no imitar a Chiche entre su larga lista de personajes. Chiche se prestó al juego. El humorista disparó: "¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?". Y Chiche respondió: "Mirá, yo imitando personajes medio pelotudos no me va mal".

Entrevista a Nelson, "el hombre más pequeño del mundo"

Otra constante de Chiche: personajes raros. Nelson de la Rosa, el actor y comediante dominicano conocido como el hombre más pequeño del mundo (71 centímetros), fue uno de ellos. "¿Cuántos años tenés, Nelson? ¿Medís cuánto? ¿Y pesás?", le preguntó Chiche en una entrevista que quedó para la historia.

Silvia Süller se somete a una "operación psíquica"

"Te vamos a tener que destapar un poquitín", dijo el galeno. "No tengas miedo, porque vamos a trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico", le explicó a Silvia Süller. Los seguidores de Chiche lo saben bien: Silvia Süller primero, y su hermano Guido después, pasaron a ser invitados habituales en los programas de Chiche Gelblung. Y así comenzaba otro momento Chiche en nuestra bendita tele.