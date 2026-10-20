El 17 de octubre, Marcela Ortiz murió en un accidente automovilístico en Tigre, donde el vehículo que manejaba se despistó y cayó en una zanja. La actriz y modelo, de 61 años, había estado casada con Raúl Taibo. La reconstrucción difundida permitió conocer detalles de sus últimas horas y de la asistencia que recibió en el lugar.

Fernanda Iglesias contó que Marcela Ortiz “había ido al cine y a tomar un helado con Samantha Farjat”. Sobre lo que ocurrió después de esa salida, la periodista detalló que “pasaron por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazón. Dejó a Samantha en su casa y cuando se dirigía a su hogar ocurrió el accidente. La encontraron dentro de su auto, un Renault Sandero gris, en un zanjón. Tenía puesto el cinturón de seguridad, pero estaba sin conocimiento”.

Según la información policial difundida, los bomberos debieron retirarla del vehículo. El personal médico intentó reanimarla con maniobras de RCP, un desfibrilador e inyecciones de adrenalina, pero no consiguió que reaccionara. Su fallecimiento fue constatado en el lugar, pese a los esfuerzos realizados durante la asistencia.

En medio del operativo, una llamada permitió que su amiga supiera lo ocurrido. Iglesias relató: “Mientras hacían las maniobras de RCP sonó su celular: era Samantha que quería chequear que su amiga había llegado bien a su casa. Cuando la policía le contó lo ocurrido, fue hasta el lugar”. Farjat había estado con ella poco antes del despiste y se acercó tras recibir la noticia.

Una de las hipótesis que se investiga es si Marcela Ortiz sufrió una descompensación cardíaca antes de perder el control del auto en la zona de Benavídez. Esa posibilidad fue mencionada en la información policial, pero no constituye una causa confirmada del accidente.

Nacida el 24 de junio de 1965 en Buenos Aires, Marcela Ortiz desarrolló su carrera entre el modelaje y la actuación. Participó en Bañeros II, la playa loca y Los Extermineitors, y en televisión integró ciclos como Los Benvenuto. Su casamiento con Raúl Taibo, a comienzos de los 90, tuvo transmisión televisiva.

La relación con Raúl Taibo terminó poco después. Ortiz también fue pareja de Guillermo Coppola y del empresario Sammy Saúl, con quien tuvo a su hija Shelsian, actualmente de 26 años. En los últimos tiempos permanecía alejada de la actividad artística, después de una trayectoria especialmente ligada a la comedia de los años 80 y 90.

La Asociación Argentina de Actores la despidió con un mensaje que recordó ese recorrido: “Despedimos con pesar a la actriz y modelo Marcela Ortiz, quien desarrolló su trayectoria artística en cine y televisión, especialmente en producciones de comedia y humor, donde compartió elenco con reconocidas figuras del espectáculo argentino. Acompañamos con afecto a sus familiares y amistades en este duro momento”.