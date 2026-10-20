Lejos de la exposición mediática y de los rumores sobre su vida sentimental, Jakob von Plessen encontró en la Patagonia una oportunidad para desarrollar un negocio que reúne dos de sus grandes pasiones: los caballos y la naturaleza. En San Martín de los Andes, Neuquén, impulsa un emprendimiento turístico exclusivo que invita a descubrir la cordillera a través de expediciones ecuestres de varios días.

La propuesta se llama Jakotango Riding Safaris y se comercializa a través de Black Saddle, una empresa internacional especializada en este tipo de experiencias. El programa principal dura ocho días y siete noches, durante los cuales los participantes recorren valles, bosques, ríos y senderos de montaña junto a guías y gauchos con experiencia. La iniciativa recrea el espíritu de los safaris africanos, pero con los paisajes patagónicos como protagonistas.

El viaje comienza con un traslado desde el aeropuerto de San Martín de los Andes hasta la costa del lago Falkner. Desde allí, una embarcación lleva a los visitantes al punto de encuentro con los caballos y el equipo que los acompañará durante la travesía. El campamento principal está instalado en un valle rodeado de montañas, en un entorno alejado de los circuitos turísticos tradicionales.

La vida de Jabon Von Plossen

Uno de los atractivos es el alojamiento, que combina comodidades de alta gama con una estética aventurera. Las carpas cuentan con pisos de madera, baño privado, agua caliente y chimenea, mientras que un quincho construido con troncos funciona como comedor, bar y espacio de descanso. El complejo utiliza energía solar y ofrece iluminación y conexión WiFi. También incluye asados argentinos, comidas de tres pasos y vinos para acompañar las jornadas.

Sin embargo, la experiencia no está destinada a principiantes. Los participantes deben contar con conocimientos previos de equitación, ya que las cabalgatas pueden durar entre dos y ocho horas y atraviesan terrenos exigentes. Entre los recorridos destacados aparece el Paso de las Lágrimas, un sendero de altura con vistas panorámicas y sectores angostos. También hay travesías por el valle de Filo Hua Hum, cruces de ríos y caminos entre bosques de caña colihue.

La historia de Jakob von Plessen con los caballos comenzó mucho antes de su relación con Zaira Nara. Nacido en Austria y criado en la Argentina, desde joven estuvo vinculado con el campo y el polo. A los 19 años viajó a Kenia para trabajar como guía de safaris ecuestres en Masái Mara junto al especialista Tristan Voorspuy. Después de aproximadamente 15 años en África, regresó al país en 2015 para poner en marcha su propio proyecto en la cordillera neuquina.

La vida de Jabon Von Plossen

Las expediciones se organizan en grupos reducidos, de entre ocho y diez viajeros, y la temporada se concentra principalmente entre noviembre y febrero. En algunas jornadas, los participantes dejan el campamento principal para pasar la noche en carpas sencillas en zonas remotas. Además, von Plessen trabaja en la cría de caballos criollos y cruzas adaptados a las condiciones del terreno montañoso, una actividad que complementa su propuesta turística.

¿Y cuánto cuesta vivir esta aventura? Según las tarifas publicadas por Black Saddle, el recorrido de ocho días tiene un valor de 7.175 dólares por persona para la temporada 2026/2027, en habitación compartida. El precio contempla las cabalgatas, los guías, las comidas, las bebidas, el alojamiento y los traslados terrestres incluidos en el programa, pero excluye los vuelos y el seguro de viaje obligatorio. Para la temporada 2027/2028, la tarifa asciende a 9.275 dólares por persona, consolidando una propuesta de turismo ecuestre de lujo que combina la experiencia internacional de Jakob von Plessen con la tradición rural argentina.

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