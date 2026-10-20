La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, provocó una fuerte conmoción en el ambiente artístico argentino. El actor, recordado por sus grandes interpretaciones en televisión y teatro, falleció luego de permanecer internado desde el jueves pasado. Padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el funcionamiento de los pulmones y puede ocasionar dificultades respiratorias.

Una de las primeras figuras en expresar su tristeza fue Moria Casán, quien se refirió al artista durante la emisión de La mañana con Moria, por eltrece. “Una persona encantadora, un artista increíble. Se lo va a extrañar mucho, son actores de raza”, manifestó la conductora, al recordar la trayectoria de quien supo convertirse en uno de los galanes más reconocidos de la televisión nacional.

Desde el Multiteatro también publicaron un mensaje de despedida a través de su cuenta de X. “Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro”, expresaron. En el mismo comunicado, resaltaron su calidad humana y profesional: “Con su partida, se va una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza”.

Por su parte, Lucía Galán recordó distintas facetas de su personalidad durante una entrevista con Puro Show, también por eltrece. “Él era muy serio, pero hacía chistes muy ingeniosos”, contó la cantante, quien además destacó el vínculo afectuoso que mantenían. “Antonio era de esa gente que podía pasar el tiempo y era entrañable. Un actor de los de antes, con una solidez y forma de trabajar muy respetuosa. Cada vez que nos encontrábamos nos dábamos un abrazo”, agregó.

Las redes sociales se llenaron de mensajes para homenajear al intérprete. Pilar Smith compartió una fotografía de Grimau durante su interpretación de Sandro y escribió: “Qué triste noticia. Un actor muy querido y una gran persona”. A su vez, Paco Fernández de Rosa publicó en Facebook unas sentidas palabras en las que valoró su recorrido artístico y su compromiso con la profesión. “Un buen tipo, un profesional con trayectoria llena de logros, con el balance entre el entretenimiento y el compromiso estético de quien vive de y para su trabajo”, sostuvo.

El actor también fue recordado en vivo por Virginia Lago, quien recibió la noticia durante una entrevista con A la Barbarossa, por Telefe. Sorprendida por la información, reaccionó con angustia: “¿Ahora fue? Por favor. Y joven, 82 años, ¿no? Dios mío. Dios mío”. En el mismo ciclo, Roly Serrano expresó su pesar en una comunicación telefónica y destacó el humor de su compañero: “Qué mal día, por favor. Espero que el sol lo acompañe. Yo lo quería mucho, era una persona buena, excelente compañero, con mucho humor. Todos los momentos difíciles lo transformaba en relajados”.

Finalmente, Arturo Puig recordó con emoción los encuentros y proyectos compartidos con Grimau. En diálogo con Puro Show, lo definió como “un gran actor, un tipo divino” y evocó una comida reciente junto a Germán Kraus, García Satur y Pablo Alarcón, entre otros colegas. El encuentro había sido organizado por Carlos Rottemberg, en el marco de reuniones entre actores de una misma generación. Los testimonios dejaron en evidencia el cariño que despertaba Antonio Grimau y el lugar que ocupó en la historia del espectáculo argentino.