Netflix sorprendió al público con la publicación de un video especial que permite conocer cómo se realizó Gordon, la nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo De la Serna. El material reúne testimonios del elenco y del equipo creativo, además de mostrar parte del trabajo que hubo detrás de una ficción inspirada en acontecimientos reales de la historia nacional.

Uno de los puntos centrales de la producción fue Bariloche, ciudad que se convirtió en escenario de importantes secuencias. Allí, el equipo tuvo el desafío de trasladar sus calles varias décadas hacia atrás para representar la Argentina de los años 70. La ambientación incluyó vehículos antiguos, vestuario de época y una reconstrucción minuciosa de distintos espacios urbanos.

La escena más ambiciosa fue la recreación del asalto a un banco en Bariloche, que se filmó mediante un plano secuencia de aproximadamente seis minutos. La cámara acompaña el recorrido del personaje desde una habitación de hotel hasta el establecimiento bancario, pasando por pasillos, ascensores y vehículos. Para concretarla participaron más de 200 personas entre técnicos y proveedores, además de cientos de extras.

Detrás de esta apuesta estuvieron Pablo Trapero y Pablo Fendrik, responsables de la dirección de los siete episodios. Trapero también asumió el rol de showrunner y explicó el interés que despertó la historia. En una entrevista sobre el proyecto, destacó: “A través de Gordon podemos conocer una realidad que lo contiene, que lo provoca o que permite que exista un fenómeno como el de Gordon”.

Para Rodrigo De la Serna, interpretar a Aníbal Gordon representó un desafío particular dentro de su trayectoria artística. El actor debió construir a un hombre que transitó desde la delincuencia común hasta su vinculación con estructuras paraestatales de poder. La caracterización requirió investigar su personalidad, sus diferentes apariencias y los cambios que atravesó a lo largo de los años.

La ficción está basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy. El guion fue desarrollado por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero, con la colaboración del propio Larraquy. La producción estuvo a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik, para Preludio Producciones.

El elenco también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y Matías Mayer, quien participa especialmente. La historia aborda los vínculos de Gordon con la Triple A y la Secretaría de Inteligencia del Estado, en un período atravesado por la violencia política y las operaciones clandestinas.

Con siete episodios disponibles en Netflix, Gordon apuesta a combinar investigación histórica y suspenso para acercarse a una figura controvertida del pasado argentino. El detrás de escena difundido por la plataforma permite dimensionar el despliegue artístico y técnico que demandó llevar esta historia a la pantalla.