La plataforma Netflix sumó a su catálogo una nueva apuesta argentina que combina ficción, suspenso y escenarios naturales imponentes. Se trata de Gordon, una serie protagonizada por Rodrigo de la Serna que tiene como uno de sus grandes atractivos a Bariloche, ciudad en la que se desarrolló parte del rodaje y que le aporta una identidad particular a la producción.

La ficción está compuesta por seis capítulos, una propuesta ideal para quienes buscan una historia breve, con ritmo y personajes que atraviesan situaciones complejas. La llegada al streaming permite que la producción alcance a una audiencia mucho más amplia y se sume al catálogo de contenidos argentinos que vienen ganando terreno entre los suscriptores.

Con Rodrigo de la Serna al frente del elenco, la serie vuelve a poner en escena el talento de uno de los actores más reconocidos de la ficción nacional. Su participación genera expectativa entre los espectadores, especialmente después de sus recordados trabajos en producciones que lograron trascender las fronteras argentinas.

Uno de los puntos que distingue a Gordon es su vínculo con la Patagonia. Las locaciones de Bariloche fueron parte fundamental de la filmación y le dan un marco visual atractivo a la historia. Los paisajes, el entorno y la geografía de la región funcionan como un elemento que acompaña el desarrollo de la trama.

La elección de la ciudad rionegrina también representa una vidriera para el sur argentino, que en los últimos años se convirtió en escenario de distintas producciones audiovisuales. La combinación entre naturaleza y ficción vuelve a despertar interés por los destinos que aparecen en pantalla.

A través de sus seis episodios, Gordon propone una historia que invita a descubrir sus secretos a medida que avanza. El formato corto es uno de los grandes atractivos de esta nueva incorporación a Netflix, que apuesta por contenidos capaces de sostener la atención sin extenderse durante demasiadas temporadas.

La nueva serie que promete

La producción ya se encuentra disponible en el servicio de streaming y se suma a las novedades que renuevan semanalmente su oferta de películas y series. Los usuarios pueden acceder a los capítulos y conocer la propuesta que tiene a Rodrigo de la Serna como protagonista.

Así, Gordon busca abrirse camino entre las ficciones más comentadas del momento, con una combinación de elenco, escenarios argentinos y una historia desarrollada en formato miniserie. La presencia de Bariloche y el desembarco en Netflix son dos de los elementos que despertaron curiosidad alrededor de este estreno nacional.