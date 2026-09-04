Franco Colapinto sumó un nuevo capítulo a su creciente vínculo con el mundo de la moda mientras continúa con su carrera en la Fórmula 1. El piloto de Alpine volvió a convertirse en protagonista de una producción para Scalpers Company, marca española que ya lo había elegido como imagen de una de sus campañas.

La sesión mostró una faceta diferente del corredor argentino, alejada de los boxes y los circuitos. Con una estética juvenil, urbana y sofisticada, Colapinto apareció con diferentes combinaciones que mezclaron prendas clásicas con detalles modernos, en una propuesta que buscó transmitir una imagen relajada sin perder elegancia.

Uno de los looks estuvo compuesto por una remera blanca básica dentro de un jean azul de corte recto, acompañado por un cinturón de cuero negro y zapatos acordonados del mismo tono. En otra de las postales, el piloto apostó por una estética navy, con una chaqueta azul marino, remera blanca, pantalón beige, cinturón marrón y mocasines negros.

La otra faceta de Franco Colapinto

La campaña también incluyó opciones más informales. Franco Colapinto apareció con una camisa a rayas celestes y blancas sobre una remera azul marino, mientras que en otra producción combinó jean celeste gastado, remera blanca, zapatillas negras y una prenda rayada atada alrededor de la cintura.

El automovilismo, de todos modos, estuvo presente en la propuesta. Para el fashion film de Driving Force, el argentino posó junto a una pista de carreras de juguete y vistió un buzo azul con pantalón color off white. La producción también incorporó una remera con la ilustración de un automóvil, un guiño directo a su profesión.

“Fuera de la pista, el impulso permanece”, expresaron desde Scalpers Company al presentar la campaña, con la intención de mostrar una versión más distendida del automovilismo y de quien lo representa, aunque sin dejar de lado la energía asociada a las competencias.

La otra faceta de Franco Colapinto

Las imágenes rápidamente provocaron reacciones entre los seguidores de Franco Colapinto en Instagram. “Si no corriera, tranquilamente es un modelo de elite” y “Exceso de aura” fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo de la publicación.

Pero hubo una comparación que llamó especialmente la atención: varios usuarios encontraron similitudes entre el piloto de Alpine y Ayrton Senna, una de las mayores leyendas de la Fórmula 1. “¿Me parece a mí o en algunas fotos está muy parecido a Ayrton Senna?”, escribió un seguidor, mientras otro fue todavía más contundente: “Estás igual a Senna”.