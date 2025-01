El mensaje de Soledad Fandiño, a meses de ser diagnosticada con cáncer de mama

Soledad Fandiño, quien en septiembre del año pasado anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama, reapareció en las redes sociales con un mensaje esperanzador para aquellas mujeres que están atravesando un momento similar.

“Lo importante es volver. Y es verdad. Lo importante es volver a levantarse, volver a intentar, volver a sonreír, a confiar”, comenzó la actriz su posteo, el cual acompañó con una selfie en la que se ve realmente radiante.

“Hay días buenos y otros que cuestan más, a todos nos pasa. Aflojemos con la presión de que todos los días deberían ser maravillosos... Tengo miedos, inseguridades, pensamientos que no suman… Muchas veces son ustedes los que me ayudan, compartiéndome sus historias y dándome cariño”, continuó Fandiño.

“Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos”, agregó Soledad, para luego hablar de la intuición, lo cual la hizo consultarle a un médico. “A veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo”.

Desde aquel diagnóstico obviamente sufrió algunos cambios físicos, los cuales ella misma cuenta se está adaptando. “Mi cuerpo cambió, pero sé que gracias a eso está sanando. Me acepto y me voy adaptando a este nuevo presente”.

Asimismo, no ocultó sus días de incertidumbre, los que enfrenta con determinación. “Los reconozco, me abrazo, los atravieso y sigo adelante. No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa. No quiero”.

Puntualmente, la actriz se sometió a una importante intervención quirúrgica en septiembre pasado, y si bien en aquel momento no había dado detalles de qué se trataban, luego reveló que estaba llevando adelante un tratamiento contra un cáncer de mama.

"Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, algo que quizás pueda ayudar a muchas mujeres. Hace poco pasé por una cirugía, una etapa de mi vida que comenzó cuando mi intuición me dijo que algo no estaba bien, a veces nuestro cuerpo nos habla de manera sutil, y es importante escucharlo. Es diagnóstico de cáncer de mama no es fácil. Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo", expresó en aquel momento.

A partir de su relato, Soledad recibió miles de mensajes de solidaridad en sus redes, a quienes la intérprete no dejó de agradecer su apoyo.